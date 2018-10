Jernbanedirektoratet skrev tirsdag under en avtale med Go-Ahead.

Det britiske togselskapet vant denne måneden anbudet om å drive Sørlandsbanen de neste ti årene, noe det for øvrig vil gjøre under det nye navnet Sørtoget.

Tirsdag ble det også kjent at svenske SJ har klaget på Jernbanedirektoratets avgjørelse. Det svenske selskapet sier i sin klage at tilbudet fra Go-Ahead «fremstår som unormalt lavt».

Selskapet etterlyser Jernbanedirektoratets vurderinger av om tilbudet fra Go-Ahead kan ha vært taktisk og at det dermed burde vært avvist.

– Det er jo ikke overraskende at Jernbanedirektoratet har gjort en vurdering av om det var grunnlag for å avvise til budet fra Go-Ahead, sier administrerende direktør Bendek Maartmann-Moe i SJ Norge til E24.

– Men vi vet ikke noe om begrunnelsen for hvorfor de ikke valgte å avvise det, legger han til.



Ifølge SJ reduserte Go-Ahead sin pris betydelig i siste runde av anbudsprosessen, trolig nær 30 prosent. Samtidig styrket det britiske selskapet sitt tilbud på kvalitet, slik at det bare ble ansett som marginalt svakere enn den beste tilbyderen på kvalitet, nemlig SJ.

Go-Ahead skal ifølge Jernbanedirektoratet drive Sørlandsbanen for rundt 1,5 milliarder kroner over ti år, noe som er langt lavere enn tilbudet fra konkurrentene SJ og NSB.

– Vi strever med å regne sammen den kvaliteten og det togtilbudet Go-Ahead har oppgitt til den prisen de tilbyr, sier Maartmann-Moe.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik uttalte til E24 tirsdag at de betraktet alle budene, fra både SJ, NSB og Go-Ahead, som overraskende lave.



Også SJ ventet passasjervekst

Go-Ahead sier at selskapet vil finansiere det lave budet ved å øke passasjertallet kraftig, noe som vil gi økte inntekter.

Men SJ har også planer om å øke passasjertallet, men selskapet understreker at det ikke vil være gratis.

– Også SJ legger til grunn en høy passasjervekst på T rafikkpakke 1 (Sørlandsbanen , Arendalsbanen og Jærbanen), men det har jo også kostnader knyttet til seg, i form av markedsføring, salgskanaler, distribusjonskanaler, og det å sikre sømløse reiser med andre transportmidler, sier Maartmann-Moe.

– Du må gjøre togtilbudet mer attraktivt for å få flere kunder , og det krever aktiviteter med tilknyttede kostnader , sier han.

Ønsker direktoratets begrunnelse

Go-Ahead var ifølge Jernbanedirektoratet hele 21 prosent billigere enn nærmeste konkurrent.

Den svenske togkonkurrenten mener prisforskjellen er så stor at det skjerper kravet til begrunnelse for at Go-Ahead ble valgt, og ønsker at direktoratet skal gi mer innblikk i sin vurdering av realismen i det britiske budet.

«Oppdragsgiver har avvisningsrett der tilbyder har priset tilbudet på en måte som gjør det sannsynlig at tilbyder vil gå med et tap», skriver SJ i klagen til direktoratet.

«I slike kontrakter er det sannsynlig at oppdragsgiver vil bli møtt av et stadig press om å få ekstra betaling fra leverandøren i avtaleperioden», skriver SJ.

SJ har bedt direktoratet om innsyn i anbudsdokumentene, men sier at mye av innholdet i dokumentene selskapet har fått oversendt har vært sladdet. Dette gjør det ifølge SJ vanskelig å etterprøve hvorfor Go-Ahead ble valgt.

– Vil ikke se det sånn

Go-Aheads nordiske direktør, Magnus Hedin, var tirsdag i Oslo for å underskrive kontrakten med Jernbanedirektoratet om Sørlandsbanen. Han avviser at selskapet har levert en taktisk pris for å vinne anbudet.

– Nei, det er det ikke. Vi har signert kontrakten i dag, så jeg har ikke flere kommentarer til dette nå. SJ får ha sitt syn, og det blir opp til direktoratet å vurdere klagen, sier Hedin til E24.

– Har dere levert et unormalt lavt bud?

– Nei, jeg vil ikke se det sånn. Vi ser stort potensial i Sørlandsbanen. Vi kommer til å jobbe hardt for å levere god kvalitet og service, sier han.

– Dere legger opp til kraftig passasjervekst for å kunne lykkes?

– Det er vårt syn på hva vi tror vi kan gjennomføre. Vi har gjort grundige analyser som vi har delt med direktoratet, sier Hedin.

– SJ sliter med å regne sammen Go-Aheads kvalitet og tilbud til den prisen?

– Vi kan ikke dele den oppfatningen. Vi har signert kontrakt i dag og er kjempefornøyde med det. Dette må direktoratet svare på, sier Hedin.

Direktoratet avviser forhandlinger

SJ lurer også på hvorfor det ble holdt «forhandlingsmøter» mellom Jernbanedirektoratet og Go-Ahead etter at anbudet var levert uten at de andre finalistene ble innkalt, og om Go-Ahead kan ha gjort endringer i sitt tilbud etter disse møtene.

– Vi påstår ikke nødvendigvis at noe er galt med prosessen, men vi har ikke fått tilstrekkelig innsyn i direktoratets vurderinger til å fastslå om reglene er fulgt i anbudsprosessen, sier Maartmann-Moe.

Jernbanedirektoratets sjef Kirsti Slotsvik avviste tirsdag overfor E24 at det ble forhandlet i disse møtene.

– Vi har for eksempel ikke drevet med forhandlinger etter at fristen gikk ut, sa hun.

Slotsvik avviste at klagene fra SJ ikke var av en slik karakter at direktoratet burde utsatt underskrivingen av avtalen med Go-Ahead.

– Det er godt tegn at de klager. Jeg hadde også vært sur om jeg hadde tapt en slik runde, sa Slotsvik.

