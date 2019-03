NSB og Nettbuss samles under ett navn

Saken oppdateres.

NSB-konsernet, som består av NSB og Nettbuss skal skifte navn. Det fremkommer i en innkalling til pressekonferanse tirsdag morgen.

«NSB-konsernet er i endring og samler tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige under ny, felles merkevare,» skriver NSB i innkallingen.

Det er foreløpig ikke kjent hvilket navn de to selskapene skal få. Pressekonferansen avholdes på Oslo Sentralbanestasjon klokken 09 tirsdag morgen.

Felles navn



Selskapet opplyser at man under pressekonferansen vil vise nye illustrasjoner av uniformer og vise frem et tog, en buss og en ny bybil i ny drakt.

«Navneskiftet og bakgrunnen for endringen er tema for pressekonferansen,» heter det videre.

Styreleder Dag Mejdell og konsernsjef Geir Isaksen vil være tilstede på pressekonferansen.

Det nye, felles navnet skal altså gjelde både tog og buss. Siden 2000 har NSBs bussdivisjon, tidligere kalt NSB Biltrafikk, vært skilt ut i eget selskap under navnet Nettbuss.

Flere navneskifter



Navneskiftet vil føye seg til flere endringer i norske jernbanenavn de siste årene. I fjor vant britiske Go-Ahead anbudet om å betjente Sørlandsbanen, de besluttet å gjøre det under det nye navnet Sørtoget.

To år tidligere, i 2016, fikk Jernbaneverket nytt navn og logo - nemlig BaneNor.



NB! Selskapet som inntil videre heter NSB opplyser at det ikke vil bli gitt ytterligere informasjon i forkant av pressekonferansen.