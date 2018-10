Britiske Go-Ahead, som er blitt tildelt driften av Sørlandsbanen etter NSB, havner på bunnen i en passasjerundersøkelse, ifølge den uavhengige forbrukerorganisasjonen «Which?».

Undersøkelsen, som omfatter 14.000 passasjerer, viser at Go-Ahead gjør det svakest av alle selskapene som er med i undersøkelsen på flere strekninger.

Det er på faktorer som punktlighet, pålitelighet, tilgjengelige seter og ståplasser, samt standarder på toalettene.

– Oppsiktsvekkende



På strekningen Go-Ahead gjør det svakest, får selskapet en score på 28 prosent, mens vinneren får 64 prosent.

Go-Ahead får også bare én stjerne av fem mulige for «valuta for pengene» på jernbanestrekningen Southeastern.

– Det er oppsiktsvekkende hvis denne regjeringen vurderer Go-Ahead som et av de best egnede selskapene, når britiske togpassasjerer vurderer dem til å være det desidert dårligste, sa Ida S. Wangberg i tankesmien Manifest til Dagsavisen etter publisering av undersøkelsen.

Go-Ahead overtar driften fra NSB 15. desember 2019 og avtalen varer frem til desember 2027, med mulighet for forlengelse i to år.

Selskapet vil få 1,5 milliarder kroner av den norske staten over ti år. Den totale verdien av kontrakten gjennom hele avtaleperioden ligger på rundt 5,8 milliarder kroner.

Togkaos



Persontransportselskapet ble i sommer kritisert for forsinkelser og kanselleringer i London.

Men Jernbanedirektoratet er sikre på at de har valgt rett selskap.

– Vi er sikre på at Go-Ahead vil levere et godt og sikkert togtilbud til de reisende og videreutvikle dette tilbudet i kontraktsperioden, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i en melding onsdag.



Go-Ahead økte lønnsomheten, til tross for kaoset i forbindelse med lansering av en rutetabell, skrev FT i september.

Toppsjefen David Brown, som ifølge Wangberg tjente 3,4 millioner pund (36,5 millioner kroner) i løpet av 2014 og 2015, beklaget nylig for feilene om endringene i rutetabellen.

– Ryanair på skinner



Det private selskapet er den største jernbaneaktøren i Storbritannia og den største bussaktøren i London.

Flere politikere reagerer på at Go-Ahead ble tildelt kontrakten.

– Nå får vi Ryanair-tilstander på norske skinner, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Han peker på at selskapet er mislikt av de britiske kundene som klager over dårlig punktlighet og få sitte- og ståplasser.

Også Arbeiderpartiet er kritiske til den private aktøren.

– Ensidig prisfokus siden vi alle vet at det er enten de reisende eller de ansatte som får betale regningen til slutt, sier jernbanepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli i en pressemelding.

AP mener lignende erfaringer med privatisering fra andre land ikke er gode.

- Ydmyke



I dag er det NSB som er ansvarlig for togoperasjonen på strekningene.

Go-Ahead Nordic har som mål å overta eksisterende togpersonell fra NSB, og vil inngå dialog med personalgruppene tidlig i mobiliseringsfasen.

– Vi er naturligvis utrolig glade for å ha vunnet vår første togkontrakt i Norge. Samtidig er vi ydmyke overfor oppgavene og utfordringene som ligger foran oss. Vårt mål er å etablere et attraktivt kollektivtilbud for å få flere fornøyde kunder, sier Magnus Hedin, administrerende direktør i Go-Ahead Nordic.

PS! På Norsk Kundebarometer, som måler kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere, havner NSB på en 100. plass av 160 mulige med en score på 70,5 og 90,1 for henholdsvis tilfredshet og lojalitet.