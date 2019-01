Nye eiere legger ned 25 Enklere Liv-butikker

Enklere Liv ble et av fjorårets ofre for varehandel-krisen som rammet flere kjeder i handelsnæringen i 2018.

Men Enklere Liv fikk nye eiere i oppkjøpsfondet Jotunfjell Partners, og har nå begynt jobben med å få kjeden på bena igjen, men det gjøres ikke smertefritt.

– Et tøft handelsmarked har medført at vi gjør en ytterligere restrukturering, hvor vi satser på de største butikkene våre og videre på netthandel hvor vi har en sterk utvikling med over 25 prosent årlig vekst de siste årene, sier konsernsjef i Enklere Liv, Roar Arnstad.

Selskapet stenger ned 25 det de kaller «mindre og marginale» butikker som et ledd i den nye strategien. Butikkene holder åpent ut januar.

60 arbeidsplasser berørt

Selskapet skal nå satse videre på de 40 største butikkene, og på netthandel, hvor den virkelige veksten finnes.

Arnstad sier at rundt 60 arbeidsplasser berøres av den utvidede restruktureringen, men mener at fokus bør være på at rundt 200 ansatte får beholde jobben.

– Selskapet har over tid vært gjennom en meget stor restruktureringsprosess med blant annet nedleggelse av alle operasjoner i utlandet, nedskalering av hovedkontor, utvikling av konsept og sortiment med fokus på å revitalisere butikk og nett i Norge.

Butikkjeden er ifølge sjefen midt i en strategiprosess hvor selskapet arbeider med å forbedre konseptet.

– Enklere Liv er en sterk merkevare i Norge med et konsept som i seg selv er relativt unikt. Men det er liten vekst i et utfordrende handelsmarked og vi som alle andre aktører må arbeide hardt og smart for å vinne forbrukerne over tid, sier Arnstad.

Enklere Liv kan ikke gi ut noen liste over hvilke butikker som stenges med hensyn til konfidensialitet, men flere lokalaviser har den siste uken skrevet om nedleggelser i deres kommuner, og det stenges butikker i Kongsberg, Førde, Mandal og i Orkanger.

Det var Firda som først omtalte den utvidede restruktureringen.

Overrasket over butikk-nedleggelse

Enklere Liv-butikken i Førde jobber med å selge ut de siste varene, og butikksjef Anita Tisthamar sier til E24 at hun ikke hadde trodd at det skulle ende med nedleggelse etter at selskapet fikk nye eiere på plass.

– Det kom litt overraskende på, vi hadde ikke sett det komme. Vi har jo masse faste kunder som alle synes dette er veldig trist, sier hun.

Samtidig tror butikksjefen at de nye eierne vil få dreis på konseptet, og at man en gang i fremtiden forhåpentligvis kan åpne opp igjen.

Sommeren som tok knekken på selskapet

Den varme sommeren ble utfordrende for varehandelen i fjor, og det var også den utløsende årsaken til at kjeden kom i brudd med lånevilkårene.

Kjeden gjorde det de kunne for å komme til enighet med DNB, men banken ønsket ikke å redde selskapet, slik det gjorde med for eksempel Nille.

Enklere Liv hadde en rekke prominente eiere før konkursen, blant annet Stein Erik Hagen, og tidligere Orkla-topp Tom Vidar Rygh.

De nye eierne i Jotunfjell Partners har erfaring med å snu selskaper, deriblant Notabene og Gullfunn, og nå begynner for alvor jobben med Enklere Liv.