Økologisk grisebonde: – Vi kunne solgt tre ganger mer gris nå

Onsdag forrige uke ble NRK Brennpunkts dokumentar «Svineindustriens hemmeligheter» vist første gang. Dokumentaren vakte stor oppsikt og oppmerksomhet for svineindustrien.

For bonde Tore Jardar Wirgenes, ved Virgenes Gård, skapte dokumentaren en annen oppmerksomhet enn for andre. Han har aldri opplevd en lignende etterspørselsvekst før.

– Det begynte å skje ting på mailen og mobilen allerede på kvelden. Vi har allerede fått ventelister på julegrisen før St. Hans. Det har aldri skjedd.

– Vi kunne enkelt ha solgt tre ganger mer gris nå. Folk vil virkelig ha det vi produserer, sier Wirgenes.

Lar grisen være gris

Virgenes Gård har en produksjon på rundt 150 gris i året. I tillegg til griseproduksjon, driver gården også med kveg, fjærkre og grønnsaksdyrking.

Gården omsatte for fire millioner kroner i fjor. Salget går direkte uten mellomledd gjennom de nye såkalte REKO-ringene, som er en direkte distribusjonskanal for matvarer. Fra Larvik selger de mest i Oslo, Sandvika og Vestfold.

Hos Virgenes gård får grisene gå ute hele året så mye de vil. Grisungene er dobbelt så lenge med moren sin som normalt, ifølge Wirgenes.

– Det har vært økende bevissthet år etter år, men nå har kunden virkelig blitt bevisst, sier Wirgenes.

Hos Virgenes gård har grisene hus og de er frie til å være ute så mye de vil hele året. Grisungene blir ikke kastrert, og ungene kan gå sammen med moren lenger enn hos konvensjonelle løsninger. Grisene fôres med gress, grønnsaker, røtter og kraftfôr fri for soya.

– Vi lar grisen få være gris. Det kan fort bli litt samlebånd og industri. Kanskje det bør tones litt ned, spør Wirgenes.

Nå har bonden et klart mål for neste år:

– Vi skal doble produksjonen.

Grøstad Gris har også merket økt etterspørsel

Grøstad Gård er også kjent for å behandle grisen godt. De kan også melde om en stor vekst i etterspørselen.

– Folk lurer på hvor de får tak i produktene våre. Det har også kommet flere henvendelser om hvordan vi drifter og folk er svært nysgjerrige, sier daglig leder Trude Viola Antonsen i Grøstad Gris til E24.

Hun kan fortelle at bestillingen for denne uken fra ASKO har økt med 50 prosent etter at NRK-dokumentaren ble vist.

Selv om Antonsen er glad for at de har merket en økt etterspørsel, forteller hun at hun ikke kjenner seg igjen i svineindustrien fra dokumentaren:

– De vi så på Brennpunkt sjokkerte oss. Slike bønder må slutte, sier hun.

Bioøkonom: Bevisstgjøring kan åpne opp for mer differensiering

Seniorrådgiver Ivar Pettersen ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sier at økt bevissthet for kjøttproduksjon, kan åpne opp for mer differensiering hos produsentene. Det kan påvirke salget fra samvirkene, ifølge ham.

– Jeg tror at standarden er god generelt, men uansett standarden i samvirkene vil denne typen dokumentasjonen på avvik gi økt bevissthet. Samvirkelagene står for gjennomsnittet, sier Pettersen.

– Det kan være at denne bevisstgjøring kan åpne opp rommet for å profilere produkter på nye måter. Det kan åpne opp for mer lokal produksjon, forteller Pettersen.

Historien til maten blir viktigere

Seniorrådgiveren legger vekt på at det hører med en fortelling til matvaren.

– En troverdig fortelling til maten blir viktigere, og da kommer nærhet og lokasjon inn. Det kan få økt betydning ved denne typen hendelser, sier Pettersen.

Selv om den økte bevisstgjøringen kan åpne opp for mer lokal produksjon og differensiering, tror ikke Pettersen at dokumentaren sist uke har endret noe særlig i allmenne holdningen til kjøttindustrien.

– De fundamentale endringene skal mer til. Da er nok denne langtidstrenden for mer veganisme og den generelle holdningen til husdyrhold er nok viktigere for det langsiktige konsumet, sier Pettersen.