Oljetopp gikk fra 9,4 til 44 millioner i inntekt

Etter den store nedturen i oljebransjen, som startet i 2014, ble 2017 et comeback-år hva gjaldt mentalitet i bransjen.

I Rogaland falt ledighetstallene med 10 prosent fra året før.

– Det kom en helt ny investeringsboom. Etter at all boring hadde vært lagt helt på is i to år, skapte det en veldig optimisme, forklarer oljerådgiver Jarand Rystad i Rystad Energy til E24.

Det finansielle comebacket får man imidlertid ikke se før man får tallene for i år, forklarer han.

– I 2017 lå fremdeles oljeserviceselskapene nede med brukket rygg.

Topplederlønningene i landets oljeselskaper viser også for det meste en moderat utvikling fra året før.

Men det er noen unntak.

Nederst i saken kan du se den fullstendige listen.

Dette viser skattelistene: Inntekten viser summen av de skattepliktige inntektene minus berettigede fradrag som minstefradrag, renteutgifter, tap på aksjer og andre fradragsberettigede utgifter. Formuen er den skattemessige verdien av det personen eier, minus gjeld. Tallet er stort sett lavere en den reelle formuen, blant annet fordi boligen man eier og bor i, blir verdsatt til 25 prosent av antatt markedsverdi. Skattetallet viser hvor mye en person har betalt i skatt i året som gikk. Her kan du lese hvorfor skattelistene ikke er til hjelp om du vil vite hva naboer, sjefen eller gamle barndomskamerater har tjent i året som gikk. (+)

Tjente 44 millioner

Oljetoppen med fjorårets høyeste inntekt er Morten Mauritzen, administrerende direktør i lete- og produksjonsselskapet Point Resources.

Les også(+): Dette forteller skattelistene egentlig

Inntil i fjor var han sjef i ExxonMobil Norge, et selskap han jobbet for i 36 år. Det endret seg da Point Resources i fjor overtok selskapets egenopererte aktivitet i Norge, til en verdi av åtte milliarder kroner.

2017 ble et svært innbringende år for Mauritzen. Inntektene hans har siden 2013 ligget pluss/minus 10 millioner kroner. I fjor bidro han derimot med 21 millioner kroner til statskassen etter å ha tjent 44 millioner.

Det har ikke lykkes E24 å få en kommentar fra Mauritzen, som ifølge pressekontakt Elisabeth Fiveland er på ferie. Hun opplyser samtidig at selskapets policy er at de ikke kommenterer enkeltansattes eller ledelsens lønninger.

For tidlig med inntektshopp

Også i toppetasjen hos DNO, TGS-Nopec og Okea har inntektene økt markant.

Visestyreformann Lars Takla i DNO tjente 2,5 millioner i 2016. Det økte til 3,9 millioner i 2017.

Finansdirektør Sven Børre Larsen i TGS-Nopec gikk fra en inntekt på 2,8 millioner i 2016 til 3,7 millioner i fjor.

Og administrerende direktør Erik Haugane i Okea økte inntektene til 6,6 millioner i 2017 fra 5,2 millioner året før.

Jarand Rystad uttaler på generelt grunnlag at oljeåret 2017 ikke tilsa noen betydelig lønnsøkning.

– Jeg synes det er litt tidlig å forvente at man nå skal se den neste bølgen i form av inntekter på folk. Det tror jeg det blir mer av i 2018 og 2019.

Han poengterer også at om noe av inntektsøkningen man nå ser skyldes bonuser, henger dette sannsynligvis igjen fra 2016, da det er vanlig å ta dem ut året etter.

Fall for Helge Lund

For de aller fleste oljetoppene sto inntektene mer eller mindre på stedet hvil i fjor.

Konsernsjef Eldar Sætre gikk fra 12,8 til 12,9 millioner, administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway gikk fra 4,8 til 4,9 millioner og konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP gikk fra 9,5 til 10,3 millioner – for å nevne noen.

Samtidig ble det inntektsfall for andre.

Skandinavia-sjef Atle Nottveit i Schlumberger gikk fra 4,2 til 3,8 millioner, mens Helge Lund – som tidligere i år ble utnevnt til ny styreleder i BP – så inntekter på 40 millioner i 2015 bli til 30 millioner i 2016, og «bare» 16,9 millioner i fjor.

Den tidligere Equinor-sjefen har hatt flere internasjonale lederjobber og styreverv i oljebransjen etter at han forlot selskapet i 2014.

Særlig kastet jobben som toppsjef i britiske BG Group godt av seg. Som styreleder i BP vil han få et grunnhonorar på rundt 8,5 millioner kroner.