– Det har vært folk på jobb 24 timer i døgnet siden det startet, sier Søren Balteskard, en av eierne av familiebedriften Norhern Lights Salmon.

Ved selskapets anlegg ved Grovfjorden i Skånland kommune i Troms er lukten av fisk overveldende. Ikke så rart, for kaien er full av død fisk – i store kasser eller gedigne poser.

Klokken har akkurat passert 1 om natten. Likevel er det ennå lyst, og likevel jobber et titalls personer på spreng med å ta imot lasten fra skipene som kommer inn med jevne mellomrom.

De leverer kasse etter kasse med mer død fisk fra fiskemerdene et stykke unna. I over en uke i strekk har det vært folk på jobb og båtene har gått til alle døgnets tider.

Søren Balteskar

Fortvilelsen etter katastrofen som inntraff for over en uke siden er fremdeles tydelig. Balteskards oppdrettsanlegg var et av de første som ble truffet av den giftige algen som den siste uken har rammet en rekke oppdrettere i Troms og Nordland.

Tok bare sekunder

Det var tirsdag 14. mai marerittet begynte.

Etter morgenmøtet gikk Balteskard og kollegaene inn i kontrollrommet for å mate fisken. Alle selskapets 25 merder har kameraer så man kan observere fisken, og all matingen blir styrt fra dette rommet.

Kontrollrommet har flere titalls skjermer som viser situasjonen i alle merdene til ethvert tidspunkt.

Men den dagen er noe feil.

– Da vi startet opp foringen så vi at oksygennivået var helt fint, men fisken ville ikke ha mat, sier Balteskard.

– Så ser vi at fargen på vannet forandrer seg. Fisken får panikk. Det gikk bare et øyeblikk før det begynte å regne død fisk. Det falt noen fisker i sekundet ned i hver merd.

Overvåkningsbildene fra merdene viser tonnevis av død fisk i bunnen av merden. Det jobbes nå på spreng for å få hentet ut all fisken

Balteskard ser med en gang hva det er. Fisken har problemer med å puste, selv om det er mye oksygen i vannet. Det er bare alger som kan stå bak. De har kommet inn i merdene, og siden fisken ikke kan slippe unna slik som vill fisk, blir de kvalt av den giftige algen.

Balteskard har sett det før. I 1991 ble de rammet av den samme algen. Men den gangen var selskapet bare en brøkdel av størrelsen de er i dag. Den gangen mistet de i overkant av 120 tonn. Denne gangen tror han at det kan dreie seg om over 4200 tonn fisk.

– Det er sørgelig lite fisk igjen i de merdene, sier han stille.

Direktebildene fra de 25 merdene viser nå at bunnen av merden er dekket av død fisk. Det er nesten ikke en levende fisk å se. Balteskard anslår at de har mistet 90 prosent av alle fiskene.

Bare fisken som var nær bunnen av merden da algene kom har overlevd.

Lokalsamfunnet mobiliserte

Da det ble klart at algene hadde tatt livet av svært store mengder laks slo bedriften alarm.

Men selv om det var rett rundt 17. mai, var responsen fra lokalmiljøet enorm.

– Man blir litt rørt oppi dette, for det er så mange som stiller opp. Da naboene fikk høre om det ... Vi gikk aldri tom for hender å sette i arbeid. Vi trengte en truck, og da kom det en mann kjørende med en truck – og han satt på den trucken i to dager og hjalp til. Og dette var 17. mai helgen.

Frida Nilsen som vanligvis jobber med foring av fisken, har de siste dagene hjulpet til i den massive ilandføringen av død laks.

Selv de større selskapene, som Salmar og Nordlaks ringte og spurte om de kunne hjelpe til. Utstyr ble sendt til Skånland fra Tromsø, fra Bodø og fra mange andre steder.

En rekke frivillige meldte seg til å bidra med å få all den døde fisken fra merdene og inn til land.

– Vi føler vi er viktige for bygda, det tror jeg er en av årsakene. Vi er veldig bevisst på at vi er minst like avhengig av lokalsamfunnet som de er av oss.

Arbeidsplasser i fare

Likevel kan tidene fremover bli tøffe. Selskapet har en buffer, og kommer til å tåle en slik smell. Som mange oppdrettsbedrifter har Northern Ligths Salmon hatt gode tider og titalls millioner i resultat de siste årene.

Balteskard er likevel bekymret. Siden fisken er død er det behov for langt færre personer til å håndtere produksjonen fremover.

– Det er et slakteri på Ibestad, sier Balteskard og sikter til den lille kommunen på andre siden av fjorden med drøyt tusen innbyggere.

– Slakteriet er en av de største arbeidsplassene i hele kommunen. Det er en liten kommune, så det vil merkes veldig.

Balteskard ser bekymret ut over anlegget der den døde fisken blir lastet i land.

– Vi må prøve å finne andre løsninger, men ... I dag har jeg ikke den løsningen.

Den døde laksen som blir tatt inn til land kan aldri brukes som mat til mennesker. Den blir kvernet opp og brukt som dyrefôr. Men selskapet må betale millioner av kroner for å få dette gjort, og får ingen inntekter fra det.

Arbeidet med å få den døde fisken opp er snart over for Balteskard og Northern Lights Salmon. Men algebeltet som har drept millioner av fisk og trolig påført oppdrettsselskapene tap i milliardklassen fortsetter å spre seg. Flere og flere aktører blir rammet og større og større områder blir truffet av algen. Noen kjemper ennå mot klokken for å redde sine fiskebestander.

Algeoppblomstringen i 1991 og i 1988 varte en hel måned. Varer denne oppblomstringen like lenge er ikke katastrofen halvveis engang.