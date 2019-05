Oppkjøpsfond kjøper et av Norges største fergeselskap

Norled, et av Norges største ferge- og hurtigbåtrederier, blir solgt fra Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) til et 50/50-eid selskap bestående av det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.

Det opplyser selskapet i en melding. Partene er enige om å holde kjøpesummen hemmelig, men det skal dreie seg om et ukjent milliardbeløp.

Norled og morselskapet DSD eies i dag av Hermansen-familien, som blant annet også eier busselskapet Tide AS.

Alle selskapene ble vurdert solgt

DSD har holdt på med salget av Norled et halvt års tid, og sier at det godt kunne vært et av konsernets andre selskaper som kunne blitt solgt.

– Vi vurderte alle alternativer før vi kom til en konklusjon, men dette ble det rette til slutt, sier styreleder Ingvald Løyning til E24.

Løyning sier selskapet stod ved et veiskille, med en ordrereserve på 17 milliarder kroner og investeringer på 2,4 milliarder trengte man nye eiere med mer kapital til å ta selskapet til neste nivå.

Styrelederen forklarer at det å vokse og lykkes med så mye nytt innenfor teknologi og investeringer er samtidig krevende for en familieeid virksomhet, samtidig var det også et mål for DSD og finne nye muligheter utenfor kjerneområdet.

– Det handlet om å ikke legge alle eggene i én kurv, sier Løyning.

Selskapet beveger seg nå fra å være et rent driftsselskap, til også å drive med industrielle investeringer.

– Det trenger ikke være skip eller busser vi investerer i, sier Løyning og legger til at dette er noe frem i tid, og DSD i disse dager leter etter en investeringsdirektør til å ta fatt på denne jobben.

Ingvald Løyning og Yuhong Hermansen.



Grønne ferger

Ferge- og hurtigbåtrederiet har over 1.000 ansatte og 80 fartøy, og driver samband fra Troms til Oslofjorden.

Selskapet driver verdens første batteriferge MF «Ampere» på Sognefjorden mellom Lavik og Oppedal, og har bestemt seg for å bygge verdens første skip som skal drives av flytende hydrogen, en ferge som skal i rute på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik fra 2021 til 2031.

I tillegg vurderer Norled nok en hydrogenferge, og har fått EU-støtte til å utrede muligheten.

– Solide og profesjonelle eiere

Majoritetseier og styreleder i DSD, Yuhong Hermansen, omtaler de nye eierne som profesjonelle og solide, og skriver at de skal utvikle Norled i tråd med selskapets forretnings- og investeringsplaner.

– Denne avtalen kommer på en tid da norsk ferge- og hurtigbåtindustri investerer betydelig i ny, miljøvennlig teknologi. Norleds dedikerte medarbeidere har i flere år bevist sin evne til å være og forbli pionerer i det grønne skiftet innen sektoren, og jeg er sikker på at Norled med disse nye eierne vil fortsette sin positive utvikling og blomstre også i årene som kommer, skriver Hermansen.

EY har vært finansiell rådgiver for Norled i transaksjonen, mens Schjødt har vært Norleds juridiske rådgiver.