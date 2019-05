Tier-sjefen nekter for forhastet lansering tross elendige vurderinger

Har du vært i Oslo en solfylt vårdag i år, kan du ikke unngå å ha sett dem. Flere hundre elektriske sparkesykler fra selskapene Tier og Voi har inntatt bybildet.

De låses opp ved bruk av en mobilapp, tar føreren videre i opptil 20 km/t før de parkeres et valgfritt sted innenfor deres angitte bruksområde.

Det er i alle fall intensjonen. Men etter brukeranmeldelser på Apples App Store å dømme, har opplevelsene vært varierende.

Tier får tilsynelatende helt ålreite tilbakemeldinger, men ser man kun på vurderinger med tekst er bildet et ganske annet. Det finnes 92 av disse. 73 av dem har gitt 1 av 5 stjerner. Snittet er 1,5.

Det ser på én måte mye bedre ut for konkurrenten Voi som har et snitt på 4,8 fra 2500 vurderinger. Men også her får man et annet inntrykk av å studere de 36 vurderingene med begrunnelse.

20 av dem har gitt 1 av 5 stjerner. Snittet er 2,2.

Vois kommentar på tallene kan du lese nederst i saken.

Større etterspørsel i Oslo

Problemene ser ut til å dreie om mer enn én ting. Noen klager på at appene henger seg opp, mange klager på at det ikke finnes sparkesykler der hvor kartet i appen hevder de skal være, og en del forteller om svært frustrerende opplevelser med sparkesykler man betaler for å låse opp, men som så ikke fungerer.

Tier-sjef Lawrence Leuschner har ett enkelt svar som forklaring: En overveldende etterspørsel.

TIER-SJEF: Lawrence Leuschner.

– Det har vært for stor pågang, så appen har ved flere tilfeller ikke klart å registrere når en person låser opp en sparkesykkel. Det medfører at nestemann får problemer. Men vi kom med en oppdatering av appen i forrige uke, så nå burde ikke problemene du beskrev være der lengre. Og alle som feilaktig har blitt trukket penger, har fått disse tilbake, sier han.

Siden forrige helg til og med fredag denne uken har Tier fått 14 vurderinger med begrunnelse. Ni av dem har gitt 1 av 5 stjerner.

– Har dere forhastet lanseringen?

– Nei, det vil jeg ikke si. Etterspørselen har vært mye større i Oslo enn i andre byer, noe som har vært overveldende. Og nå som vi har fått fikset nevnte problemer, blant annet ved å forbedre GPS-systemet, ser vi også at ratingen vår går oppover, sier tyskeren.

Dette stemmer. Siden 24. april har snittet gått fra 1,6 til 3,1.

Vil fylle på til sommeren

Tiers hovedkontor ligger i Berlin, en by der det paradoksalt nok ikke er lov med elektriske sparkesykler ennå.

Denne uken besøkte Leuschner Oslo. På agendaen har det stått møter med Ruter og Oslo kommune uten at Tier-sjefen kan gå nærmere inn på resultatet av dem.

Fremover vil Tier jobbe med å utvide i det som er blant deres beste byer, forteller Leuschner.

– Oslo-markedet er godt når det kommer til hvor ofte hver og en av våre 600 elsparkesykler brukes per dag. Derfor ønsker vi å fylle på til sommeren. Men man kan ikke bare gå inn i en by og sette ut 5000 stykker, det må gjøres organisert så de ikke forstyrrer og er i veien. Det jobber vi med nå, sier han og legger til at de også ser på muligheten for å lansere i andre norske byer.

6–7 måneders levetid

Det har gått fort for Lawrence Leuschner og Tier. Ideen kom da han var i California i mai i fjor og ble overbevist om at elsparkesykler er den beste varianten av «last mile mobility», altså bindeleddet fra kollektiv transport til reisens endepunkt.

Leuschner bestemte seg så for å satse på dette og grunnla Tier med to andre i juli. I oktober lanserte de i sin første by, Wien, med åtte personer i teamet. Nå er de over 200 og har elsparkesykler i 20 byer spredt ut over 10 land.

Det skorter imidlertid ikke på konkurranse. E24 har tidligere omtalt krigen om sparkesykkelmarkedet i Oslo. Lanseringene føres under klimasakens fane. Men hvor klimavennlige er de egentlig?

Elsparkesyklene kan nemlig bli skrotet etter to måneder, skrifter Shifter.

– Det gjelder ikke oss. Gjennom et partnersamarbeid plukker vi opp alle sparkesyklene hver kveld. Så reparerer vi det som trengs før de plasseres ut på gaten igjen morgenen etter. På den måten varer de i 6–7 måneder i stedet for 1-2, sier Lawrence Leuschner og viser til at de fleste av elsparkesyklene fra dag én fremdeles er i drift i Wien.