Eierne har totalrenovert snart 33 år gamle Louise, og forrige helg gjenåpnet restauranten som det eierne mener er Oslos, ja kanskje Norges, største utested.

Utestedet får en kapasitet på over 1.000 gjester, og etter ombyggingen har de gamle lokalene fått tre nye barer, diskokuler og dansegulv.

– Gjestene skal som før få topp mat på Louise, men i helgene kaller vi det Louise by Night. På fredag og lørdag blir det overgang fra restaurant til utested, forteller Joppe Gjelseth.

Joppe Gjelseth har sammen med Erik Follestad ansvar for oppstarten av utestedet.

– Tårer i øynene

For pappa Pål Gjelseth har det ikke vært helt enkelt å se alle endringene på restauranten, som han sammen med broren åpnet for nesten 33 år siden.

– Jeg fikk nesten tårer i øynene da sønnen min hadde fjernet den store gallionsfiguren som liksom var varemerket til Louise. Det store skutemaleriet er også tatt ned. Men vi trenger endringer, det er det ingen tvil om, sier Gjelseth.

– Vi har et kult lokale som er stort nok til å ta imot mange og ikke minst føler vi at Aker Brygge trenger et utested igjen. Vi har jobbet med dette over lang tid, så det skal bli utrolig morsomt å komme i gang, forteller Follestad og den yngre Gjelseth.

Investerer 1,5 millioner

For tre helger siden hadde de prøveåpningshelg, der over 1.500 besøkende gjester var innom. – Men det er fra nå at hverdagen begynner. Jeg føler at vi har de rette interne kreftene for å lykkes med dette, og det er mange som har fått med seg at vi har åpnet utested i helgene. Jeg tror det blir veldig bra, sier administrerende direktør i Mat og Drikke Gruppen, Tone Langbach.

Totalt så vil investeringen på Louise komme på rundt 1,5 millioner kroner, opplyser de selv.

– Vi har brukt mye på lyd, lys og fire nye barer. Der har vi både cocktails fra fat og øl som tappes opp gjennom glasset, sier Langbach.

Louise er en del av Mat og Drikke Gruppen, som i 2017 omsatte for 7,6 millioner kroner, en nedgang på 600.000 kroner fra året før. Restaurantgruppen driver i dag Louise Bar Restaurant, Albert Bistro, Sorgenfri, Lekter'n og Christiania.



For ordens skyld: Erik Follestad er en del av Spårtsklubben på VGTV. VGTV og E24 er begge heleid av VG.