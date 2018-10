Den norske takeaway-kjeden Pizzabakeren har ikke gitt opp det danske markedet, etter de la ned sin ene restaurant der i 2015. Nå prøver de igjen, og skal åpne et utsalgssted i København innen utgangen av oktober, ifølge Finans.dk.

Målet til pizzakjeden er å åpne opptil 40 utsalgssteder i Danmark i løpet av fem år.

Pizzabakeren, som ble grunnlagt i 2003, har 175 restauranter i Norge og 14 i Sverige. I tillegg har de en restaurant i Spania, og en i Kina.

Passerte milliarden



Omsetningen til kjeden passerte 1 milliard i 2017, og var dermed større enn omsetningen til konkurrentene Peppes og Dollys til sammen.

Administrerende direktør Jan Henrik Jelsa fortalte da om planer om å utvide til Danmark, Spania og Irland.

– Vi åpnet mange nye utsalgssteder i fjor, men vokste også bra på eksisterende steder, sa Jelsa til Finansavisen den gangen.

Med en vekst på 15,6 prosent omtalte han 2017 som «et fantastisk år». Han regnet med å klare resultatmålet på 65,4 millioner med god margin.

Åpnet i Kina

I august 2016 åpnet Pizzabakeren i Kina med snorklipping og ballonger.

Pizzabakeren i Kina drives som en franchise der de som driver restauranten er de som har gjort investeringene.

Det blir både takeaway som i Norge, og mulighet til å spise på restauranten.

– Vi tror det er et godt marked for oss her. Det sies å være voksende andel av befolkningen som er opptatt av vestlig mat, sa Jelsa til E24 under åpningen.

Peppes floppet

Pizzabakeren er imidlertid ikke første norske pizzakjede som forsøker seg i Kina.

Peppes Pizza gjorde et forsøk i 2005. Det endte med tap på 25 millioner kroner.



– Vi undervurderte kompleksiteten i Kina. Det å bygge opp et nytt varemerke i Kina er nok mulig, men det krever så mye mer enn det vi hadde forstått, uttalte Sten Magnus, konsernsjef i morsselskapet Umoe Catering, til Dagens Næringsliv den gang.