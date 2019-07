Politiet ransaker Renault-hovedkvarteret

Rundt 20 politibetjente har tatt seg inn i bilprodusenten Renaults hovedkvarter i Frankrike onsdag morgen, ifølge en rekke franske medier.

Renault bekrefter til nyhetsbyrået AFP at kontorene ransakes, og sier de samarbeider med myndighetene.

De har ikke kommentert hva bakgrunnen for ransakingen er.

Mistenkelig Versailles-fest

Politibetjente fra byrået for korrupsjonsetterforskning leter etter bevis i en sak mot den tidligere Renault-sjefen Carlos Ghosn, ifølge kilder til L’Express, noe som er bekreftet av Le Monde.

Franske påtalemyndigheter har åpnet en etterforskning mot Ghosn for å få klarhet i hvordan bryllupet hans på Versailles-slottet i 2016 ble finansiert.

Den tidligere Renault-sjefen, som i vanry måtte forlate rollen som sjef for det mektige Nissan-Renault-Mitsubishi-konglomeratet på grunn av beskyldninger om økonomisk snusk, er i dette tilfellet mistenkt for å ha utnyttet en sponsoravtale.

Sponsoravtalen gir Renault rett til å bruke slottet et visst antall ganger årlig, men kun i bedriftsøyemed. Ghosn skal ha benyttet det til å holde sin private fest.

Siktet for flere lovbrudd



Renault opplyste tidligere i år myndighetene om at de har funnet bevis for at selskapet har betalt deler av regningen til festen.

Bilprodusenten har også funnet 11 millioner euro, eller 106 millioner norske, i «mistenkelige utgifter» utført av en ansatt under Ghosn, ifølge BFM TV og Le Monde.