Posten støtter regjeringen: – Ikke grunnlag for å levere post fem dager i uken

I et forslag fra regjeringen som skal behandles onsdag foreslås det å ha utkjøring av post to og en halv dag i uken, altså to dager den ene uken, før det blir tre den neste.

Det støtter Posten selv, opplyser de i en pressemelding.

– Daglig postomdeling var en god løsning da det var store mengder post som fylte opp postkassene. Nå kommuniserer vi på nye måter og Posten må endre tjenestetilbudet deretter, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.



Posten vil ta sikte på å innføre postomdeling annenhver dag fra 1. juli 2020, gitt en rask avklaring i Stortinget.

Det blir den største operasjonelle og personalmessige omleggingen i Postens historie, heter det i pressemeldingen. Bemanningen vil reduseres med om lag 1500 årsverk, i tillegg til at ca. 2600 medarbeidere ved postterminalene og sjåfører vil få endrede arbeidsoppgaver.

– Alle ser at det blir mindre post i postkassen. Da blir det uforholdsmessig dyrt for samfunnet å opprettholde de samme leveringspliktige tjeneste som før, sier Wille.

Færre dager med avislevering

Regjeringen foreslår også at avisleveringen skal skje tre dager i uken, fast på tirsdag, torsdag og lørdag, da enten av Posten eller andre private aktører.

– Hvorvidt Posten vil levere tilbud i konkurransen om faste avisdager, vil vi vurdere når anbudet kunngjøres, sier Wille.



I Landslaget for lokalaviser (LLA) har forslaget ikke blitt tatt godt imot. Generalsekretær Rune Hetland har reagert på at regjeringen går inn for å kutte antall leveringsdager like etter at den i mediemeldingen ga uttrykk for et ønske om å sluse en større del av mediestøtten til landets lokalaviser, ifølge NTB.

I dag leverer Posten rundt 15 prosent av landets aviser, noe som tilsvarer 173.000 eksemplarer hver dag.

Reaksjoner fra opposisjonen

Fra opposisjonspartiene SV og Senterpartiet har det også kommet reaksjoner.

– Regjeringens oppgave er å bygge opp, ikke bygge ned, nasjonal infrastruktur, sier stortingsrepresentant Arne Nævra (SV).

– Samferdselsministeren er mye mer opptatt av å spare litt penger enn å bry seg om lokalavisenes kår, enda så sterkt de har advart mot endringene i postombæringen, sier Sps mediepolitisk talsperson Åslaug Sem-Jacobsen.

Regjeringen begrunner forslaget med digitaliseringen av samfunnet og at antallet fysiske brev har falt med 65 prosent de siste 20 årene.

Norske husstander får i gjennomsnitt tre adresserte postsendinger per uke. Dermed er det ikke grunnlag for å opprettholde postomdeling fem dager, mener Posten.

Samtidig øker netthandelen, og Posten vil tilby større valgfrihet og flere leveringsformer enn i dag.