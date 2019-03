Kjeden håper å snu trenden, etter seks lange år med omstrukturering, vraking av det tidligere navnet Expert, stenging av over 700 butikker og kostnadkutt.

Power sier at selskapet i fjor hadde tilnærmet like stor omsetning i sine 216 butikker som det hadde i 920 butikker tilbake i 2009.

– Vi er ferdig med kjelleren og klarer å utvikle resultatet i det mange omtaler som den tøffeste tiden på mange år for retail, sier en fornøyd konsernsjef i Power, Tommy Blomseth.

Den nordiske elektronikkjeden har løftet driftsresultatet fra minus 99 millioner kroner i 2017 til 102 millioner kroner i 2018. Omsetningen endte på 10,4 milliarder kroner.

Det var den norske virksomheten som gikk desidert best med et driftsresultat på 258,8 millioner kroner, opp fra 123,4 millioner kroner i 2017.

Det betyr at den omdiskuterte Power-lanseringen i 2016 har gitt selskapet en omsetningsvekst på rett i underkant av 20 prosent.

Har stengt hundrevis av butikker – skal vokse igjen

Allerede i desember lettet storeier bak Power-kjeden, Øivind Tidemandsen, på sløret etter en XXL-presentasjon og fortalte E24 at resultatet for Norden kom til å lande på mellom 70–100 millioner kroner.

– Vi skvatt godt når vi så det, ler Power Norge-sjef Anders Nilsen som sier annonseringen ikke var planlagt og er fornøyd med å ha slått eierens anslag med to millioner kroner.

Selv om Power har åpnet mange nye butikker de siste årene, har kjeden lagt ned flere butikker enn de åpnet hvert år siden 2009. På 11 år har selskapet stengt 704 butikker og har i 2018 nådd bunnen på 216 varehus fordelt på Finland, Norge og Danmark.

Nå skal selskapet vokse igjen, og vil etablere 16 nye varehus i løpet av 2019 og 2020.

Målet er å stjele markedsandeler fra erkerivalen Elkjøp som er største aktør i Norden.

– Power er fremdeles i en utfordrerposisjon i Norden, og vi tror at transparens og press på pris vil føre til vekst i årene som kommer, men vi vil også satse mye mer på tjenester fremover, sier Blomseth.

De siste årene har både Lefdal og Spaceworld forsvunnet fra markedet, og Euronics har blitt Elon.

– I realiteten er det Power, Elkjøp og Komplett som er spillerne i Norge, sier Blomseth.

Har brødfødt konkurrenter

Power Har butikker i Norge, Danmark og Finland, og nettbutikk i Sverige. Skiftet navn til Power fra Expert i 2017, og historien trekker seg helt tilbake til 60-tallet. De største eierne er Øivind Tidemandsen gjennom Dolphin Invest og Wilhelmsen-familien gjennom investeringsselskapet Awilhelmsen Capital. Expert var børsnotert frem til 2008 da Wilhelmsen-familien kjøpte opp selskapet, før Tidemandsen kom inn på eiersiden i 2012. Storeierne eier 45 prosent hver av selskapet, og ti prosent er fordelt på en rekke mindre aksjonærer.

Selv om Power viser til vekst, mener sjefene de har gjort en for svak jobb når det kommer til en rekke varegrupper. Dette gjelder spesielt innen tilleggsutstyr som ledninger og batterier, noe som har ført til vekst for konkurrenter.

– Vi har vært utrolig dårlige på omkringliggende produkter, og har latt det brødfø nye kjeder som Kjell & Company, som har tjent store penger på produkter vi egentlig burde tilby hos oss, men her er vi i ferd med å ta tilbake tapt terreng, sier Nilsen.

I tillegg er kjeden i ferd med å ta et oppgjør med bransjen for it-support og tjenester som har slått seg opp på at de store kjedene ikke har hatt noe fokus på hjelp og reparering av solgte produkter.

Det til tross for at Power opplevde at majoriteten av de som kjøpte en datamaskin trengte hjelp med den etterpå.

– PC-support har hatt en utrolig vekst de siste årene, og målet vårt er å bli oppfattet som det lokale verkstedet, sier Blomseth.

Konsernsjef sier omsetningen fra tjenester allerede dreier seg om hundrevis av millioner av kroner», men tror selskapet bare har sett begynnelsen på utviklingen.

Mener den rene netthandelen er overvurdert

Power har 17 prosent av omsetningen sin fra nettbutikken, i Norge sto den for 762 millioner kroner.

Samtidig understreker selskapet som har lagt ned hundrevis av butikker de siste årene at de fysiske lokalene er og forblir deres viktigste salgskanal.

Ifølge Power velger tre av fire kunder å plukke opp varen i butikk etter å ha bestilt den på nett, og mange kjøper dermed tilleggsprodukter, forsikringer og service samtidig.

– Har man overvurdert hvor viktig den rene nettbutikken er?



– Det tror jeg er veldig riktig. Det har blitt kommunisert at nettet vil drepe butikkene, men det stemmer ikke, sier Norge-sjef Nilsen.

Vil tilby flere varer

Han peker på at de rene nettbutikkene sliter med å tjene gode penger, og at nettkonkurrentene må legge til nye varegrupper for å fortsette veksten.

Det mest kjente eksempelet er Komplett.no som forsøkte å etablere en markedsplass for alle typer varegrupper, men ga opp under ett år etter oppstart.

– Vi skal ikke forsøke å selge dagligvare, sykler og sportsutstyr på nett, det får andre ta seg av. Vi skal heller utvide fra 15.000 til 50.000 artikler innen elektronikk i løpet av de neste årene, sier Blomseth.

Da Expert endret navnet til Power i 2017 uttalte NHH-professor Tor W. Andreassen til Dagens Næringsliv at å skifte navn hvis forretningsmodellen ikke fungerer er som å sette leppestift på en bulldogg.

– Nå beviser vi at omstruktureringen ikke bare var sminke, sier Blomseth.