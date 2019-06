Millionår for Isabel Raad - har ansatt kusinen som personlig assistent

Bloggeren, forfatteren og reality-deltageren Isabel Raad økte omsetningen med over en halv million kroner i 2018 sammenlignet med 2017, viser nye tall fra Brønnøysundregistrene.

I fjor omsatte aksjeselskapet Isabel Raad AS for 2,7 millioner kroner, opp fra 2,1 millioner kroner året før. Fjorårets omsetning er også den høyeste i selskapets historie.

Årsresultatet endte på 1,4 millioner kroner, sammenlignet med 890.000 i 2017.

Raad tok utbytte på 1,2 millioner kroner, i tillegg til lønn på 584.000 kroner. Isabel Raad står som eneste aksjonær, og eier hele 100 prosent av aksjene i selskapet.

Ansatte kusine som assistent



Etter regnskapsåret ble avsluttet forteller bloggeren at hun nå har ansatt sin egen kusine som personlig assistent.

Bloggeren har ansatt kusinen sin Golnaz Khalil som personlig assistent: – Det hun selv kaller en drømmejobb.

– Golnaz, kusinen min, ble ansatt i selskapet tidlig i 2019. Hun har vært en betydelig støttespiller for meg, og det føles godt og trygt å kunne tilby henne en formell ansettelse, sier Raad.

Samtidig forsvarer hun ansettelsen overfor dem som fraråder å blande vennskap og forretninger.

– Jeg er stolt og takknemlig for at jeg i år har hatt muligheten til å gi henne det hun selv kaller en drømmejobb. Ingenting er bedre enn å jobbe med bestevenninnen sin, som også er familie. Man frarådes jo å ansette venninner, men vi er familie og står sammen uansett. Den perfekte kollega, mener jeg.

Forklarer millionåret

– Jeg økte betydelig i inntekt i 2018, hovedsakelig på grunn av bokutgivelsen «Shirog». Jeg har skapt innhold rundt livet mitt i mange år, men aldri fortalt hvem jeg egentlig er, og om min barndom. Det var virkelig helt fantastisk å se den stå i butikkhyllene, sier Raad.

Videre sier hun at annonsørene viste økt interesse i fjor, som også bidro til rekordåret.

Vilde Kristine Darvik, manager i influencerbyrået Egmont People, forklarer hvordan inntektene ved bokutgivelsen fungerer.

– Det nok litt ulike rutiner fra forlag til forlag. Hos oss får forfattere og profiler en relativt høy sum mens de skriver, samt at de får utbetalt 'royalty' for forhåndssalget. Isabel hadde et meget bra forhåndssalg.

Hun sier videre at resten av salget for 2018 ble fakturert tidligere i år.

– Selv om fjoråret ble et veldig godt år for selskapet mitt betyr det ikke at jeg roer ned av den grunn. Det inspirerer meg bare til å bygge merkevaren min videre, skape innhold på relevante plattformer og ta selskapet til nye høyder. Jeg har flere planer for de neste årene, sier bloggeren til E24.