Likevel tok Bård Tufte Johansen ut 3,2 millioner kroner i utbytte fra sitt selskap Seegood AS i 2017, og kan i så måte le hele veien til banken.

Det kommer frem av årsregnskapet til «Nytt på nytt»-programlederens selskap, som ble offentliggjort tirsdag.

– Har jeg det? Da må neste års fokus bli å finne ut hvor de pengene har blitt av, skriver Johansen i en e-post til E24.

Ned 58 prosent



Overskuddet endte på 1,75 millioner kroner i 2017, ned hele 58 prosent fra 2016, da totalresultatet var 4,18 millioner kroner, ifølge regnskapet.

– Omsetningen går selvsagt ned når man går fra TV Norge til NRK. «Nytt på Nytt»-jobbing har tatt det meste av tiden, og som vanlig har jeg fisket for mye, skriver komikeren videre.

På inntektssiden ser selskapet et fall fra 6,1 millioner kroner i 2016 til 3,3 millioner kroner i 2017.

Alarmen er på ...



– Jo rikere man er, jo større sjanse er det for at man oppfører seg som en drittsekk – som parkerer på handikapp-plass, sniker i polkøen, klager på mat og drikke og ler med altfor høy og støyete latter, så denne nedgangen ser jeg som et skritt i riktig retning. Men jeg er fortsatt i faresonen, rasshøl-alarmen må stå på 24/7, skriver Johansen.

49-åringen ble i mai i år tildelt Gullruten for beste mannlige programleder, etter at han i januar 2017 tok over jobben etter Jon Almaas som ordfører i NRKs gullrekke-program «Nytt på nytt».

Også i 2016 ble det fall i driftsinntektene til selskapet, da med én million kroner. Johansen tok ifølge fjorårets regnskap ut over fem millioner kroner i utbytte den gangen, noe Dagens Næringsliv omtalte i fjor sommer.