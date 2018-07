Tilnærmet perfekt for Giertsen

Komiker og produsent Thomas Giertsens selskap Egeberg Holding AS økte overskuddet med 368 prosent i 2017.

Det kommer frem av selskapets årsregnskap for fjoråret, som ble kunngjort i Brønnøysundsregistrene tirsdag.

Egeberg Holding AS kommer ut av 2017 med et overskudd på 4,5 millioner kroner, et godt stykke over de drøyt 960.000 kronene på bunnlinjen i 2016.

Det kommer blant annet av en økning på rundt 1,6 millioner kroner i inntektene, opp til over 6,4 millioner i fjor. Ifølge regnskapet kommer rundt 2,5 millioner kroner av inntektene i form av avkastning og gevinst fra investeringer i aksjer og fond, mot snaut 850.000 kroner i 2016.

Selskapets egenkapital var ved nyttår på hele 29,1 millioner kroner. Resultat før skatt endte på 5,2 millioner kroner, opp fra én million i fjor.

Giertsen har siden 2011 spilt seg selv i den norske situasjonskomedien «Helt perfekt», som tar utgangspunkt i Giertsens liv. Serien har blitt tildelt flere Gullruten-priser, blant annet for beste humorprogram.