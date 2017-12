Vi er flere dager ute i desember, men fortsatt har det vært ganske stille på priskrigsfronten i dagligvarebransjen.

En av de senere års tradisjoner har nettopp vært kraftig konkurranse i ukene før jul.

En uke før jul i fjor skrev E24 at dijon-sennep kostet 3,90 kroner, du fikk en marsipangris for 4,50 kroner og julepølsen var nede i 5,50 kroner.

Fremover kan vi igjen vente oss nedgang, mener Øystein Foros, konkurranseekspert og professor ved NHH. Han tror kundene nå forventer at kjedene kvesser prissablene.

– Man forventer nok ikke at prisene generelt skal falle, men folk forventer nok kampanjer på typiske juleprodukter som ribbe og surkål. Dette er jo noe vi ser fra sesong til sesong, både med godteri til halloween og grillmat til sommeren. Jeg vil tro vi vil se det samme inn mot julen denne gangen, sier Foros til E24.

Han mener det er gode grunner til at vi får såkalte priskriger på fokusprodukter inn mot sesong. Folk ser gjerne litt ekstra etter prisene på dem, mener han.

– Samtidig vet kjedene at krigen i dette tilfellet er ferdig på julaften, det vil ikke være stor etterspørsel etter hverken ribbe eller surkål etter jul, noe som nok driver frem priskrigene på disse dagene. Kjedene blir villige til å dra litt mer til når de vet at krigen slutter på en gitt dag, legger han til.

Professor ved NHH, Øystein Foros

Han mener det ville vært noe annet om man konkurrerte på prisene på melk og brød inn mot jul, for da kan man stå i fare for at prisene holder seg lave også inn i januar.

– Etisk vanskelig

Også dagligvareekspert Sigmund Festøy venter priskrig, men mener den kan bli preget av etikkproblematikk.

– Drivkreftene for å sette ned prisene er minst like sterke som før, men etikken gjør det kanskje vanskeligere, sier Festøy, som er daglig leder i konsulentfirmaet Plot, til E24.

– Tidligere har man satt ned prisen på ribbe, kjøtt og godteri som reiser etiske problemstillinger som drar den andre veien, og det opplever nok kjedene som en krevende situasjon. Det blir spennende å se hvordan det spiller seg ut.

Han sier julehandelen preges av høye volumer, store handlekurver og varer som i utgangspunktet har bedre marginer enn vanlige varer som melk.

– Det er varer vi forbrukere skal kose oss med. Det er jo også siste mulighet for å nå budsjettmålene for året, men det gjør det jo også krevende å styre operasjonen sin, sier Festøy.

Han mener butikksjefer plutselig kan ende opp med å skape priskriger på egen hånd.

– Selv om de ikke ønsker priskrig sentralt, kan lokale tiltak eskalere å dermed bli noe man må forholde seg til også sentralt, sier Festøy.

Mener det er god konkurranse

Både Coop, Kiwi og Rema 1000 lover å ha de laveste prisene frem mot jul, og pristester de senere årene har vist at prisene er svært like mellom lavpriskonkurrentene. Foros mener konkurransen i bransjen er god til tross for at det bare er tre kjedegrupperinger som kontrollerer store deler av markedet.

– Man kan alltid si at det kunne vært flere konkurrenter i bransjen, men det er mye som tyder på at det er sterk konkurranse der, marginene er relativt lave. Det er nok særlig i leverandørleddet Norge skiller seg fra andre land, hvor leverandørene er større enn hva de er i andre land, forteller professoren.

Selv om ekspertene venter voldsom julekonkurranse også i år, er man litt mer tilbakeholden hos kjedene.

Kiwi tror man ikke man vil se priser ned på samme nivå som tidligere år, selv om de allerede selger varer med tap.

– Konkurransen mellom lavpriskjedene er alltid tøff, og den tilspisses i forbindelse med høytid og sesong. Situasjonen i 2015, med grøtris og surkål til 1 krone, og i 2016 var ekstrem og uvanlig. I år er konkurransen mer normal, men fortsatt beinhard. Flere julevarer, spesielt innen ferskvare, selges også i år med betydelige tap, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

– Vi gir oss aldri på pris og kommer til å kjempe hver dag for å ha de laveste prisene – både på julevarer og andre varer, fortsetter Aakvaag Arvin.

Coop: Vil ikke varsle priskrig

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Bjørn Takle Friis, er varsom med å varsle en priskrig.

– Vi vil ikke annonsere noen priskrig, men kan garantere kundene at de skal få minst like billige julevarer i Extra og Obs som i de andre lavpriskjedene. I tillegg er utvalget langt større i Extra enn hos lavpriskonkurrentene. Nielsen-tallene viser jo over tusen varer mer i Extra enn i den dårligste, som er Johanson-familiens Kiwi-kjede.

I landets største lavpriskjede Rema 1000 er oppfatning en litt annen. Etter et vanskelig år, hvor den såkalte «bestevennstrategien» sendte omsetningen ned, rigger man seg nå for julematkrig.

– Vi har priskrig for å ha laveste pris på mange tusen varelinjer hele året, ribbe og andre julevarer er ikke noe unntak. Rema 1000 jobber for å ha et variert utvalg til laveste pris og vi oppfordrer kundene våre til å sjekke prisen på hele varekurven og ikke bare noen få enkeltvarer, sier Jan Frode Johansen, administrerende direktør i Rema 1000.