Rema har satt opp prisene mest i 2019

Tall fra analysebyrået Nielsen E24 har fått tilgang til, viser at Rema 1000 økte prisene med 3,6 prosent i første kvartal 2019.

Ingen andre kjeder satte opp prisene så mye i første kvartal.

Onsdag kunne man lese at Rema også taper markedandeler i årets første måneder.

Da sa kjeden at lave priser på varer det blir solgt mye av, var noe av årsaken til tilbakegangen. Nå viser tallene at andre varer derimot har blitt justert opp.

– Er det slutt på prispresset fra Rema?

– Rema 1000 har hatt de laveste prisene i 40 år, og vi kommer til å ha det fremover også, det er vår hovedstrategi, sier Rema-sjef Trond Bentestuen som bekrefter tallene.

Han sier det viktigste tallet for dem i første kvartal er at kundetilveksten i butikkene øker fra i fjor.

Også erkerivalene Kiwi og Extra øker prisene, henholdsvis opp 1,8 og 1,4 prosent, viser oversikten fra Nielsen.

Trenger bærekraftige priser

Bentestuen tror bildet vil se annerledes ut etter andre kvartal, men sier også at det er viktig for Rema å vokse på riktig måte.

– Vi dreier oss inn mot å forsterke egne merkevarer, og det handler blant annet om at prisene må være bærekraftige, samtidig som vi har laveste pris. Vi må ha en god balanse mellom egne merkevarer og merkevarer.

– Er det ikke bærekraftig slik det er i dag?

– Prisene går litt opp og ned, det går i bølgedaler. Jeg tror akkurat dette handler mye om sesonger, at påsken kommer sent, sier Bentestuen.

REMA-SJEF: Trond Bentestuen ble hentet fra DNB i 2018 for å lede Rema 1000 Norge. Han har fått en utfordrende start på året, men tror andre kvartal vil se bedre ut for lavpriskjeden.

Selv mener Rema-sjefen at prisjaget har gjort at det er lite som skiller kjedene fra hverandre.

– Prisjegerne gjør jo at sammenligningen nesten ikke viser forskjeller mellom de ulike butikkene i dag. Bare på én dag kan vi endre 850 priser, det er jo helt absurd. Jeg husker en dag vi skiftet priser på Rislunsj fem ganger på én dag.

I VGs siste matbørs i mars 2019 viste oversikten at det bare er noen få kronestykker som skiller lavpriskjedene fra hverandre.

Supermarkedene blir billigere

Årsaken til at de andre lavpriskjedene setter opp prisene er blandede.

Kiwi skylder hovedsakelig på påsken

– Sen påske påvirker nok lavpriskjeder mer enn supermarkeder, som jevnt over har høyere priser hele året. Når påsken i år er i andre kvartal, mot første kvartal i fjor, påvirkes prisutviklingen i mars, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin.

Hun legger til at avstanden i pris mellom supermarkedene og lavpriskjedene ikke har blitt mindre på grunn av prishoppet.

Coop Extra legger blant annet skylden på leverandørene.

– At prisene går litt opp første kvartal er helt normalt, og skyldes først og fremst at februar er en av to ganger i året hvor leverandørene øker sine priser. Januar er også måneden hvor avgifter justeres, og da som regel opp. Ut fra historikken kan vi forvente at prisene vil synke utover våren som følge av markedskreftene og den tøffe konkurransen som er i dagligvarebransjen, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen.

I motsetning til lavprisaktørene er det supermarkedene og nærbutikkene som setter nede prisene mest.

Spar jekker prisene ned 2,0 prosent i første kvartal sammenlignet med i fjor. Bunnpris senker prisene 1,1 prosent og Meny 1,0 prosent.

Flåsete kommentarer

Onsdagens Nielsen-tall viser at Norgesgruppen fremdeles kontrollerer den største biten av norsk dagligvare med en markedsandel på 43,9 prosent.

Det mener Bentestuen må gjøres noe med.

– Da jeg jobbet i Finansbransjen snakket man om at DNB var for store med sine 30 prosent av markedet. Vi har en aktør som er langt større. Jeg har aldri jobbet i en bransje hvor én aktør er så stor, og det tror jeg myndighetene også vil se nøyere på fremover, sier han.

I februar uttalte Kiwi-sjefen at Rema bygger seg til vekst gjennom nyetableringer.

Bentestuen som ble hentet fra DNB til å lede Rema-satsingen i fjor, sier han generelt er overrasket over det han mener er et «norgesmesterskap i flåsete kommentarer».

– I mine år har jeg aldri jobbet i en industri hvor konkurrentene snakker så mye om hverandre. Det skal jeg prøve å unngå.