Branson: – Virgin Galactic i rommet i løpet av uker

– Det er snakk om uker, ikke måneder. Og etter det vil det ta måneder, ikke år, før jeg selv også er i verdensrommet, sier Branson i et intervju gjennomført i Singapore med CNBC.

Opprinnelig var planen at Branson selv skulle ta en romferd i april 2018. Det har blitt utsatt, men nå sier milliardæren, og mannen bak selskaper som Virgin Atlantic og Virgin Records, at det hele kan nærme seg.

Han tror man i løpet av relativt kort tid vil se kostnaden per kommersielle romferd gå ned fra 250.000 dollar per tur i dag, til 40–50.000 dollar per tur i løpet av det neste tiåret.

Hyperloop

Mangemilliardæren uttalte seg også om prosjektet Virgin Hyperloop One.

Selskapet, der Branson er styreleder, er «veldig nær» ved å levere hyperloop-teknologien i India. Selskapet er i samtaler med Dubai og Saudi-Arabia om å slippe teknologien også i Midtøsten.

Branson sier at en tur med Virgin Hyperloop One vil koste «ikke mer enn en billett med høyhastighetstog», skriver CNBC.

Han sier at prisene også kan bli lavere enn dette.

Branson sier han venter at etterspørselen etter teknologien vil bli gigantisk, når det første prosjektet realiseres.