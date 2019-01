Det er Which Travel som står bak undersøkelsen.

Passasjerer ga flyselskapet lavest mulig karakter i ombordstigning, komfort, kårene i flykabinen og mat og drikke.

Ryanair endte dermed med en kundetilfredshet på kun 40 prosent i undersøkelsen. Selskapets største rival, EasyJet, fikk derimot en score på 63 prosent.

Det var spesielt kansellerte flyginger, bagasjeregler i stadig endring og forsinkelser som skapte frustrasjon blant passasjerene.

Tusener svarte at de aldri mer ville fly med Ryanair, selv om selskapet er billigere enn konkurrentene.

Singapore Airlines kom best ut av undersøkelsen, med en score på 85 prosent.

Kansellerte flyginger til frustrasjon

Ryanairs «forferdelige år» begynte høsten 2017, da selskapet kunngjorde at de ikke hadde nok piloter for planlagte flyginger. 400.000 passasjerer fikk beskjed om at flyet deres var kansellert, og mer enn 40 flyginger per dag ble kuttet, skriver Which.

Videre satt 18 millioner flere mennesker å lurte på om deres bestilte flyginger utover høsten og vinteren ville bli påvirket av kaoset eller ikke.

Situasjonen ble ikke noe bedre av at Ryanair nektet å følge EU-reglene om å betale for å ombooke passasjerer til andre flyselskaper dersom de ikke klarte å fly dem hjem selv innen rimelig tid.

Ryanair-sjef Michael O'Leary uttalte at «vi vil ikke betale for flyginger hos andre flyselskaper». De ble til slutt tvunget til å gi seg på dette, da myndighetene truet med konsekvenser.

Også sommeren og høsten 2018 gikk Ryanairs kabinansatte og piloter ut i en storstilt streik som rammet henholdsvis 100.000 og 40.000 passasjerer.

Endring i bagasjereglene

I høst endret også Ryanair reglene for håndbagasje – igjen.

Fra og med november får man ikke lenger ta med seg håndbagasje på maksimalt 10 kilo gratis. Flyselskapet vil kreve mellom 6 og 10 euro for dette.

Dersom du ikke vil betale ekstra får du bare lov til å ha med en «liten personlig veske» som får plass under setet foran.

Ryanair forklarte endringer med at passasjerer med for mye håndbagasje gir forsinkelser, og hevder de ikke venter økte inntekter fra grepet.