Ryanair prøver å lokke Norwegian-pilotene tilbake

I september 2017 skrev E24 at nær 140 Ryanair-piloter hadde gått til Norwegian siden begynnelsen av året.

Den gang var Norwegian i sterk vekst, åpnet stadig flere baser og trengte folk. Nå er tilstanden en noe annen for selskapet, som tirsdag meldte at de henter 3 milliarder kroner i en emisjon hvor blant annet John Fredriksen står som garantist.

I oktober lanserte Norwegian et spareprogram med hensikt å kutte minst to milliarder kroner fra kostnadene, og satte i gang en rekke tiltak. Tidligere i januar kom det frem at selskapet har besluttet nok et grep for å bedre konkurranseevnen i det beintøffe luftfartsmarkedet: de skal legge ned flere ruter og seks av basene sine.

Ryanair var deretter raskt ute med å forsøke å lokke Norwegian-pilotene som til seg. Sjef for rekruttering i Ryanair, Mark Duffy, har lagt ut flere meldinger på LinkedIn hvor han oppfordrer piloter til å sende over CV-en sin.

– Norwegian Airlines-piloter som rammes av dagens kunngjøring om at flere baser legges ned, send CV-en din til pilotrecruitment@ryanair.com og merk den med «Norwegian fast track», så skal vi forsøke å være raske, skrev Duffy.

Dette ble først omtalt av Flysmart24.

LOKKER: Ryanair-topp oppfordrer Norwegian-piloter til å søke hos dem.

Tilbyr flytting til andre baser

Det er uvisst om noen av Norwegians piloter blir nødt til å se seg om etter jobb i andre selskaper, men Norwegian fremholder at de prøver å unngå det.

– Norwegian tilbyr gode og konkurransedyktige betingelser i alle markeder hvor vi har virksomhet. Vårt klare mål er å kunne tilby kolleger som berøres av baseendringer jobb ved andre baser, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, til E24.

– Hvordan andre rekrutterer har vi ingen formening om, legger han til.

Totalt er det mellom 350 til 400 piloter og kabinansatte som rammes av basenedleggelsene.

Norwegian har tidligere opplyst om at pilotene som rammes vil få tilbud om å bytte til basene i Oslo, Stockholm og Madrid, eller til Norwegians langdistansenettverk som driftes med Dreamliner-flyene.

Den spanske fagforeningen Sepla krever derimot at de berørte pilotene i Spania må få flytte til det spanske basenettverket, og sier de vil innlede forhandlinger med Norwegian.

Ifølge Sepla har Norwegians beslutning skapt stor usikkerhet hos pilotene. De fremholder imidlertid at Norwegian har forsikret dem om at det ikke vil bli snakk om tvunget avskjedigelse for noen.

Tror noen piloter bytter jobb

Professor ved BI og flyekspert, Espen Andersen, tror det kan bli vanskelig å holde på alle pilotene de tok fra Ryanair i 2017. – Det er nok sikkert noen piloter som går tilbake til Ryanair, sånn vil det jo være når konkurrentene bygger ned. Hvis du har base der Norwegian legger ned, så er jo ikke det så kult, sier Andersen. Han påpeker at det globalt er mangel på piloter, og at dette behovet vil vokse i årene fremover, og at det dermed ikke er vanskelig for piloter å få seg jobb. Professoren tror det er lettere å rekruttere på de lange rutene, enn på de korte distansene i Europa. – Nå satser jo Norwegian på langdistansedelen, det er der selskapet virkelig skiller seg ut. På kortdistanse i Europa er de bare en av mange. Generelt er forskjellene på betingelsene mellom selskapene er nok ganske små, sier Andersen.

Har økt lønningene

Da Ryanair-pilotene strømmet til Norwegian i 2017, uttalte Sandaker-Nielsen til Nettavisen at han ikke var overrasket.

– Vi forstår at folk vil jobbe for oss. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og er i stor global vekst, sa kommunikasjonssjefen til avisen.

Nå har altså vinden snudd i favør Ryanair, som tilsynelatende ønsker å ansette flere piloter. I fjor fikk pilotene i Ryanair en lønnsøkning på 20 prosent, og selskapet selv hevdet at lønnsnivået før økning var tilsvarende Norwegians, ifølge Skift.

Når det gjelder regnskapene deres virker det imidlertid ikke som om det går helt strålende. Tidligere i januar varslet de kutt i sin egen guiding for 2019. Årsaken var i hovedsak ifølge dem selv lavere billettpriser – trafikkveksten er derimot sterk.

– Selv om vi er skuffet over denne noe lavere guidingen for året 2019, er det faktum at det skyldes lavere enn ventet billettpriser i andre halvår, men styrket av bedre enn ventet trafikkvekst, og bedre kostnadskontroll og salg av tilleggstjenester, positivt på middels lang sikt, skrev Ryanairs toppsjef Michael O’Leary i meldingen.