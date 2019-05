Gustav Magnar Witzøe er tidligere kåret av Forbes til verdens rikeste person under 30 år. Nå tar laksearvingen pause fra jobben i Salmar-eieren Kverva for å jobbe som modell i verdensmetropolen New York, skriver D2.

– Det er fint på Frøya og i Trondheim. Men det er jo ikke akkurat her det skjer. I hvert fall ikke i denne bransjen, sier Witzøe til magasinet.

Han har snart sittet som eier av store deler av familieformuen i halve sitt liv, likevel mener han at han trenger lære mer før han er klar til å ta over familiebedriften.

– Det handler om egen selvfølelse. Jeg henger ikke med på diskusjonene når de dykker ned i ting og diskuterer ting jeg ikke forstår, i en time. Her hører jeg ikke hjemme, tenker jeg da. Da trenger jeg i så fall et par år til på skolebenken, sier Witzøe til avisen.

Nå går ferden til USA og New York der han skal jobbe som modell etter å ha signert med modellbyrået Next Model Management.