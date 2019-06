700 SAS-ansatte langer ut mot ledelsen

Saken oppdateres.

«Mistillit og misnøye har med tiden vokst og nådde i forbindelse med pilotkonflikten en størrelse som gjorde at dette ikke lenger er holdbart. Derfor skriver vi dette brevet», heter det i brevet som SVT har lagt ut.

«Vi opplever at administrasjonen og mellomledere har nedgradert våre yrkesroller og ikke setter pris på vårt arbeid for selskapet. Dette er fundamentalt feil måte å tenke på. Det er ute i produksjonen inntektene skapes», heter det videre.

En av initiativtagerne sier i en kommentar til SVT at de ansatte «trykkes ned av en stor og dyr administrasjon som driver «management by fear»».

– Medarbeidere er oppgitt over ledelsen og kjenner stor håpløshet. Fly- og bakkemannskap har kommet sammen etter streiken, fortsetter initiativtageren.

– SAS' ledelse undervurderer medarbeidernes intelligens. Det har provosert og vendt oss mot ledelsen.

– Vil ha umiddelbar endring

I brevet skriver de ansatte om hvordan de mener ledelsen kan forbedre seg. Det heter blant annet at målet må være at flyselskapet skal være svært lønnsomt og bli «Airline of the year 2022».

«Hvordan skal vi nå dit? SAS trenger en ny lederstil og denne reisen må påbegynnes av vår administrerende direktør. Vi vil ha en leder å følge, ikke en sjef. I alle avdelinger, på alle møter, i alle team om bord og på bakken er lederen ansvarlig for at gruppen behandler og prater godt om sine SAS-kolleger», skriver de ansatte.

«Vi skal bare ha lagspillere i SAS. Dersom en medarbeider ikke oppfyller de nye verdiene, må man endre seg eller forlate SAS-teamet.»

De ansatte skriver også at man trenger et nytt tillitsforhold mellom medarbeidere og ledelsen der «micromanagement» og «management by fear-kultur» ikke er nødvendig.

I brevet heter det også at målet med forbedringsforslagene er «stadige forbedringer og et mer effektivt og mer lønnsomt SAS.

«Vi, medarbeiderne som har skrevet dette åpne brevet, vil at denne endringen skjer umiddelbart,» avslutter de 700 medarbeiderne.

SAS: – Vil takke for engasjementet

Den anonyme initiativtageren opplyser til SVT at brevet er anonymt fordi mange ansatte sier de støtter innholdet, men er «livredde» for å signere brevet.

I en melding på SAS interne nettverk kommenterer konserndirektør og «Chief of Staff» Carina Malmgren-Heander brevets innhold, ifølge SVT.

– Jeg vil takke dere for deres engasjement, det er herlig å se. Jeg er positiv til at vi har samme mål i tankene: På lang sikt et lønnsomt og fremgangsrikt SAS, skriver Malmgren-Heander.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med SAS for en kommentar, uten å lykkes. Flyselskapet har foreløpig heller ikke kommentert saken overfor SVT.