Fem dager med kansellerte fly kan koste SAS en halv milliard

SAS er rammet av storstreik etter at det ikke ble enighet med de norske, danske eller svenske pilotene, noe som har medført hundrevis av innstilte avganger hver dag siden fredag.

Søndag varsler flyselskapet at trafikken også rammes til uken, både mandag og tirsdag.

Allerede før helgen begynte analytikere som følger SAS å regne på hvor mye det koster selskapet å ha flyene stående på bakken.

Fem dager kan koste inntil 500 millioner



Anslagene gir ingen nøyaktig fasit, og har variert mellom meglerhus, men de illustrerer at streiken kan få store finansielle konsekvenser for et flyselskap som nå har begynt å tjene penger igjen etter flere tøffe år.

Fra meglerhuset til DNB er estimatet at streiken kan koste 75 til 100 millioner svenske kroner per dag. Fem dager med kanselleringer, som SAS nå har varslet, vil med det utgangspunktet beløpe seg til 375 til 500 millioner svenske kroner (342 til 456 millioner norske kroner).

I danske Sydbank er det regnet på tapte inntekter. Anslaget her er at selskapet taper inntekter på mellom 60 og 80 millioner svenske kroner for hver dag flyene står på bakken, opplyste analysesjef Jacob Pedersen fredag.

14 til 15 dager med streik vil være nok til å spise opp hele årets antatte overskudd i SAS, ifølge analytikernes regnestykker.

– Mer alvorlig for hver dag



– I utgangspunktet er streiken alvorlig finansielt sett, og den blir mer alvorlig for hver dag som går, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir til E24.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir. Elnæs har årevis med erfaring fra Ryanair, Qatar Airways og brasilianske Varig.

Han sier en del handler om den økonomiske konsekvensen som man kan regne seg frem til, mens den andre delen dreier seg om omdømmet.

– Hvis vi ser mer langsiktig er det SAS' omdømmeeffekt. Kundene blir nok irritert. Når du går inn i ukedagene så treffer det de som reiser ofte, forretningsmarkedet, rett i ansiktet. De setter ikke mye pris på dette, sier Elnæs.

Kanselleringene til uken ble varslet av SAS søndag formiddag.

Mandag og tirsdag kanselleres til sammen over 1.200 avganger i Skandinavia. Det øker tallet på berørte passasjerer til 279.000 siden streiken startet fredag.

Flyginger som utføres av SAS sine samarbeidspartnere er ikke omfattes av streiken, og kostnadsfri avbestilling og ombooking gjelder frem til 5. mai.

Ser løsning i sikte



Elnæs tror det snart kan bli bevegelse i den så langt fastlåste situasjonen.

Fra SAS-pilotene er et hovedkrav mer forutsigbarhet i turnusen, om når, hvor og hvor mye de skal jobbe. Lønn er i tillegg et stridstema.

Analytikeren tror SAS er villig til å starte forhandlinger om arbeidstid for den delen av pilotgruppen som er på variabel turnus, forutsatt at lønnskravet kommer innenfor rammene som har vært presentert.

– Det tror jeg også er mye av pilotenes målsetting, å komme i havn med en løsning for de 60 prosent i variabel gruppe, sier Elnæs.

Han tror det vil kreve en form for overgangsløsning.

– Jeg tror det er vanskelig for SAS å legge en løsning på bordet som starter neste dag. Det må være en overgangsordning slik at man kan sørge for at det ikke går ut over rutenettverket og driften til SAS, sier analytikeren.