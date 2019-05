Jacob Wallenberg om SAS-pilotenes krav: Vi kan ikke gå tilbake til sånn det var før 2012

SAS-streiken er inne i sin sjette dag, og partene møtes onsdag til mekling hos Riksmekleren.

En av dem som håper at det blir en snarlig løsning mellom partene er storeier Jacob Wallenberg.

– Vi i Wallenberg er eiere i flere selskaper som nå er veldig bekymret for hvordan dette skal gå. Den daglige driften for flere selskaper bygger på at de kan treffe sine kunder og leverandører, sier Wallenberg, til Svenska Dagbladet, og viser til de svenske eksportbedriftenes behov for å fly.

Tredje største eier



I tillegg til å ha eierinteresser i en rekke selskaper som bruker SAS' tjenester er Wallenberg-stiftelsen i dag den tredje største eieren i SAS etter den svenske og den danske staten. Wallenberg sitter ifølge de siste oppdaterte aksjonærlistene fra SAS på 6,5 prosent av aksjene i selskapet.

Jacob Wallenberg, som satt i SAS-styret i nærmere 20 år, sier dagens konflikt har sine røtter tilbake til 2012, den gang SAS var på randen av konkurs.

Ifølge Wallenberg var grepene som ble tatt i 2012 til at selskapet på lang sikt er men konkurransedyktig. I de pågående forhandlingene har pilotene vist til at de var med å redde SAS i 2012, og når selskapet nå går bedre, vil de også ha bedre arbeidsvilkår.

Pilotene skal blant annet ha fremsatt et lønnskrav på over 10 prosent. Samtidig har de sagt at de vil ha bedre forutsigbarhet for de pilotene som ikke følger turnusordningen som innebærer arbeid fem dager før man tar fri i fire dager.

Rekordresultat



Da SAS gjorde opp status for 2018 i begynnelsen av desember kunne de rappotere om sitt beste år siden 90-tallet. Selskapet økte omsetningen i kvartalet fra 11,6 til 12,7 milliarder svenske kroner, målt mot samme periode i 2017, og resultat etter skatt økte fra 1,15 til 1,59 milliarder.

– De vil at SAS skal tilbake til hvordan det så ut før 2012, men at vi gjorde endringer i 2012 var en forutsetning for at SAS skulle overleve, og de forandringene er en forutsetning også i dag, sier Wallenberg til avisen.

Han konstaterer at konkurransen har økt siden 2012, og sier videre at det blir umulig å gi SASA-pilotene samme vilkår som før 2012.

– Det handler om selskapets overlevelse.

Har streiket i nesten en uke



Over 326.000 passasjerer er så langt rammet av den seks dager lange streiken. Totalt er 3.306 flyavganger kansellert siden fredag morgen.

Flere analytikere har tidligere pekt på at streiken koster SAS opptil 100 millioner svenske kroner om dagen.

I forkant av streiken trodde DNB Markets at SAS ville få et overskudd på 1,18 milliarder i budsjettåret 2019/2020. Tirsdag justerte meglerhuset ned estimatet med 450 millioner.

Meglerhuset pekte samtidig på at det forutser at flyselskapet går på milliardtap i løpet av den tolvte dagen med streik. Så lenge forventet imidlertid ikke meglerhuset at kaoset vil vare.

– På grunn av de betydelige kostnadene tilknyttet streiken, tror vi at partene vil tvinges til å finne en løsning. Kravet om 13 prosent høyere lønn synes urealistisk, gitt at drivstoffkostnadene er høye og stiger, noe som intensiverer konkurransen og antall konkurser i markedet, skriver DNB Markets-analytikerne i en rapport tirsdag.

Vil ta tid før alt er tilbake til normalen



Dersom partene skulle bli enige om en løsning under onsdagens mekling, vil det likevel ta tid før flyselskapets trafikk går som normalt.

– Det vil ta tid å få maskineriet på beina igjen. Etter en lang streik er det naturlig at det kreves en del omstilling igjen. Det vil derfor bli kaos i etterkant av streiken. Det fungerer ikke å si «pang» også er man i lufta, sa luftfartsekspert Per Gram til Dagbladet tirsdag.

Årsaken til at det vil ta tid ligger blant annet i at fly og mannskap ikke er lokalisert på rett oppstartspunkt. I en periode vil flyselskapet bruke tid på å flytte mannskap og fly mellom flyplasser.

Også informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS bekrefter at det vil ta tid.

– En gjenopptagelse av trafikken vil skje gradvis men reetableres relativt raskt – når den tid kommer, skrev han i en SMS til Dagbladet tirsdag.