Etter 34 timer med forhandlinger kom SAS og pilotene omsider til enighet om en treårig avtale torsdag. Striden som førte til den ukelange streiken har i hovedsak stått om arbeidstid, turnusplanlegging og lønn.

Avtalen som pilotene til slutt landet vil legge føringer når det neste år er Kabinforeningens tur til å forhandle om forbedrede betingelser. Det forteller foreningens leder Pål Røine.

– Vi har samme arbeidssituasjon og vil ta med oss alt når det gjelder arbeidsforholdet. Arbeidsbetingelsene er helt klart oppe til revurdering for oss også, sier han.

– For dere vil ikke akseptere dårligere vilkår enn det pilotene har forhandlet seg frem til?

– Nei. Det kan være at det er enkelte punkter som vi ønsker å flagge høyere og andre vi prioriterer i mindre grad, men det er ingen hemmelighet at vi i kabinen må få endret våre arbeidsbetingelser, sier han.

Vil ha minst like mye

Ifølge Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, har pilotene fått gjennomslag for mange av kravene som var viktige for dem.

Det dreier seg om mer forutsigbarhet, ansettelsestrygghet og lønnsøkning. SAS fikk på sin side inn aspekter som gjelder økt fleksibilitet for pilotene.

Lønnen vil øke med 3,5 prosent i år, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021. På forhånd krevde pilotene en lønnsøkning på 13 prosent.

– Vil Kabinforeningen kreve det samme?

– Det vil jeg ikke uttale meg om, men vi ser i alle fall ikke for oss at vi skal ha noe mindre, sier Røine.

Han forteller at lønnsøkningen pilotene endte på er i tråd med det de hadde forventet på forhånd.

– De har skjøvet et lønnskrav foran seg som kanskje var noe høyt, i et forsøk på å nå frem med de andre kravene.

Viktig med et samlet SAS

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair mener forholdet mellom de ulike yrkesgruppene i SAS-organisasjonen vil være essensielt å sikre for selskapets fremtid og at ujevnheter i arbeidsvilkår er noe som kan true dette.

FLYANALYTIKER: Hans Jørgen Elnæs i WinAir

– SAS er ikke lønnsledende på kabinpersonale, funksjonær- eller kundeservicejobber. Jeg tror ikke de vil bli så veldig fornøyd om de blir nektet det pilotene har fått.

Pilotene har argumentert for at de bør få sin del av kaken nå som SAS tjener penger igjen ettersom de var med på redningsaksjonen i 2012, men pilotene kan ikke ta æren for det alene, sier Elnæs.

– Også de øvrige ansatte har gitt mye i den snuoperasjonen.

Han poengterer at SAS må være samlet om de skal klare å levere lønnsomhet også i fremtiden.

– Det gjelder ikke bare forholdet mellom fagforeninger og ledelse, men også forholdet mellom de forskjellige arbeidsgruppene. Det vil være uheldig om én gruppe får det mye bedre enn andre, sier han.

Drømmende SAS-ansatte

Luftfartsekspert Espen Andersen, førsteamanuensis ved BI, mener det mest interessante fremover fra et organisasjonsperspektiv ikke blir forholdet mellom fagforeningene og ledelse, fordi det alltid har vært komplisert, men derimot forholdet mellom de ulike fagforeningene.

I videre forhandlinger er det mange i SAS som kunne trengt en realitetsorientering, mener han.

– Det finnes en hel del ansatte i SAS som drømmer seg tilbake til et marked der man ikke hadde lavprisselskaper å konkurrere med, men den tiden kommer ikke tilbake og det må man forstå, sier Andersen.

Mer sammensveiset

Streiken påvirket også Kabinforeningen i høyeste grad, men de slapp unna med å bli permittert i kun to dager. Ifølge Pål Røines er det ingenting å si på forholdet mellom Kabinforeningen og pilotene.

– Vi har vært solidariske overfor deres situasjon. De har gjennomført en lovlig streik som følge av et tariffoppgjør – vi skuler ikke skjevt på dem på noen måte.

– Har forholdet endret seg noe som følge av streiken?

– Jeg vil si vi har blitt mer sammensveiset. Våre to største foreninger sitter i mer eller mindre samme lokaler i et bygg som kalles «Luftfartens hus». Der har vi et veldig godt klima.