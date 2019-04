– Vi mener at pilotene nå må realitetsorientere seg, sier NHO Luftfart-sjef Torbjørn Lothe til E24.

SAS er søndag inne i den tredje dagen av en streik som har rammet titusenvis av passasjerer. Flere hundre flyginger er innstilt hver dag, og flyselskapet taper anslagsvis titalls millioner om dagen.

Det har skjedd etter at meglingen mellom partene brøt sammen. I Norge har NHO Luftfart, arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper, stått på den ene siden, og pilotene som er organisert i Norsk Flygerforbund og Parat på den andre siden.

Les også: Dette er arbeidshverdagen SAS-pilotene kaller «uverdig»

– Undergraver sin egen arbeidsplass

Fra SAS-pilotene er et hovedkrav mer forutsigbarhet i turnusen, om når, hvor og hvor mye de skal jobbe. Lønn er også et stridstema.

– De skaper et inntrykk av at de har vanskelige arbeidsforhold, og at de er dårlig behandlet når det gjelder lønnsutvikling. Da må man ta i betraktning at de endringene man gjorde for noen år tilbake, de var et resultat av et selskap som sto i krise og var på randen av konkurs, sier Lothe.

Les mer: Ingrid (28) streiker for å få tid til venner, familie og kjæreste

Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Da SAS sto på kanten av stupet i 2012 godtok pilotene lønns- og pensjonskutt for å bidra til at selskapet ble reddet. De mener det har gitt et lønnsetterslep mellom SAS-piloter og andre konkurrerende selskaper, som de nå ønsker å tette.

– Da er helt urimelig å skru tilbake til betingelser som man hadde i en sånn situasjon, mener NHO Luftfart-sjefen.

– Spesielt når pilotene har fått tilbud om fast ansettelse ut hele sin yrkeskarriere er det ganske spesielt at man på en måte undergraver sin egen arbeidsplass med den type krav, sier han.

Ifølge Lothe flyr SAS-pilotene i gjennomsnitt rundt 650 timer i året, mens piloter i et selskap som Ryanair har nær 900 timer i året.

– Og så forlanger SAS-pilotene ytterligere redusert produktivitet ved at de skal ha færre arbeidsdager. Det regnestykket går ikke i hop, altså økt lønn, dårligere produktivitet, når SAS er konkurranseutsatt mot Ryanair og alle de andre selskapene, sier han.

Les også: SAS-pilotene er villige til å ofre bonus på 100 millioner

«Upresist» og «uriktig»



Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, slår tilbake.

– Uttalelser og påstander fra Lothe er upresise og på flere områder uriktige. I tidligere konflikter har han kun bidratt til et vanskeligere forhandlingsklima, der det har blitt vanskeligere for partene å finne sammen og lage gode løsninger, skriver Skogvang i en e-post.

– SAS og NHO bør bidra til å løse konflikten og ikke fremføre uriktige påstander som bidrar til å forlenge denne konflikten, skriver han.

Skogvang viser blant annet til Lothes tall om flytid og lavere produktivitet i SAS.

– Det er underlig at Lothe fremfører påstander om at SAS-piloter flyr mindre enn piloter i Ryanair. I dag er det slik at vi er tilgjengelig for SAS langt flere dager enn pilotene i Ryanair, og akkurat når det passer for SAS. Hvis SAS med dette ikke får mer ut av sine ansatte enn det Lothe påstår, er det da pilotene som er problemet eller kan det være måten SAS planlegger og driver flyselskap på, spør han.

E24 (+): Så mye tjener SAS-pilotene

Kaller pilotene «adelsklassen»



Ifølge SSBs lønnsstatistikk var snittlønnen for flygere på rundt en million kroner årlig i 2018. Et argument fra Parat er imidlertid at startlønnen i SAS er langt lavere enn i sammenlignbare selskaper.

– De er på sett og vis adelsklassen i norsk arbeidsliv, med lønninger og pensjonsordninger som folk flest bare kan drømme om, sier Lothe, som krever at pilotene må «realitetsorientere seg og ikke sette selskapets fremtid i fare og tusenvis av passasjerer på bakken».

Sjekk om ditt fly er kansellert her