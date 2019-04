Oslo-Stockholm med Norwegian: 8.321 kroner

1.409 av SAS' piloter i Norge, Sverige og Danmark ble fredag tatt ut i streik. SAS skriver i en børsmelding at 673 flyginger kanselleres fredag, noe som vil ramme drøyt 72.000 passasjerer i dag.

Les også: Streik i SAS: Her er alternative reiseruter – og dine rettigheter

Det betyr at svært mange SAS-passasjerer ser etter reiser via andre selskap, men her møtes det av høye priser og få flyginger. Fredag formiddag var det kun en flyging ledig til Stockholm med Norwegian. Prisen for flyturen, som går via Helsinki: 8.231 kroner.

– Prisene styres som vanlig av tilbud og etterspørsel. Vi opplever nå ekstra stor pågang og da er det helt naturlig at prisene justeres, sier Lasse Sandaker-Nielsen, som er informasjonsdirektør i Norwegian, til E24.

Utsolgt, utsolgt, utsolgt

Flere av Norwegians ruter denne helgen er utsolgt. Skal du for eksempel til Tromsø fra Oslo, så var det i 9-tiden fredag ingen tilgjengelige billetter før mandag.

– Mange avganger denne helgen er nå helt fulle, men det er noe ledig på enkelte avganger, så vi oppfordrer de reisende til å sjekke nettsidene våre som alltid er oppdatert og være åpen for å mellomlande for å komme til sin destinasjon, sier Sandaker-Nielsen.

Å øke kapasiteten på så kort varsel, er ikke mulig for Norwegian.

– Vi har fått spørsmål om vi setter opp ekstrafly, men det har vi dessverre ikke mulighet til fordi vi ikke har noe ledig kapasitet, sier han videre.

Ikke alle passasjerene er like fornøyde med prisene de har funnet på Norwegians billetter.

«På grunn av streiken hos SAS, så var man desperat nok til å sjekke alternative flyginger hos Norwegian. Jeg satt og søkte, og fant en aktuell reise til 1200,-, trykket bestill – og MENS jeg gjorde dette så spratt prisen opp til 2500,-.», skriver en på Facebook-siden til Norwegian.

Fjernet flex

Forbrukerrådet sier at det ikke er ulovlig å øke prisene. – Hvis det er tilfellet at de skrur opp prisene, noe de benekter selv, så er det markedskreftene som råder til enhver tid. Sånn sett ikke noe ulovlig, men det er selvfølgelig veldig kjedelig for oss forbrukere og reisende når vi kanskje ikke har annet valg, sier Pia Høst, som er leder for forbrukerdialog hos Forbrukerrådet. Hun anbefaler reisende i Norge om å vurdere andre reisemidler enn fly hvis det er mulig, slik at de slipper å betale en veldig høy pris. – Men det er klart det er verre om du skal utenlandsreise, sier Høst.

Underveis i forhandlingene mellom SAS og pilotene, så fjernet Norwegian denne uken muligheten for Flex-billetter.

– Tidligere har SAS-reisende som frykter streik bestilt Flex-billetter, men kansellert billetten i det øyeblikket streiken er avverget. Vi ønsker selvfølgelig alle velkomne om bord, men ønsker ikke å fungere som reisegaranti for SAS-kunder. Da sitter vi igjen med tomme seter, tapt omsetning og skuffede kunder som kunne ha fått plass, sa informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker, til DN.

Les også: Slik blir du millionær på bonuspoeng