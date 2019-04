Pilotmeglinger i tre land: Tilbyr kostnadsfri ombooking

I Norge er det varslet såkalt plassfratredelse for omkring 550 piloter. Den norske fristen er satt til midnatt torsdag 25. april.

Til sammen er det varslet streik for rundt 1.500 SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark, i praksis fra fredag morgen.

I løpet av påsken har flyselskapet derfor begynt å tilby kostnadsfri ombooking for passasjerer som har bestilt fly den kommende helgen, bekrefter informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS overfor E24.

– Det er mange som sikkert kan føle en uro om flyet vil gå i fredag eller helgen. Derfor har vi åpnet muligheten for at de som har billett denne helgen, altså fredag til søndag, kan booke om til andre avganger og andre tidspunkt, selv om de ikke har en fleksibel billett. Selvsagt kostnadsfritt, sier Johansen.

Riksmekleren onsdag



Han understreker at SAS fortsatt gjør alt de kan for å få til en løsning innen fristen, og oppfordrer reisende til å følge med i mediene på hvordan forhandlingene går.

– Vi setter nå vår lit til tredjepart for at vi skal kunne komme til en løsning, sier Johansen med henvisning til Riksmekleren, hvor partene i Norge møtes onsdag.

For Sveriges del begynte forhandlingene tirsdag, og i Danmark allerede mandag.

Alle SAS-pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group som består av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat.

– Det har vært stor avstand hele veien. Vi håper på at SAS reviderer sitt ståsted med blant annet de oppsagte avtalene så vi kan komme til enighet før meglingsfristen, sa leder Jan Levi Skogvang i Norsk Pilotforbund i Parat til NTB mandag morgen.

70 prosent rammes



Knut Morten Johansen i SAS er med på at det har vært stor avstand i lang tid.

– Pilotene som er den ansattgruppen i SAS med desidert beste vilkår, har kommet med krav som SAS karakteriserer som uansvarlige, og fjernt fra hva andre grupper i selskapet, og samfunnet for øvrig, har fått.

– Men vi har et håp og forventning om at vi med tredjeparts og Riksmeklerens hjelp vil kunne få til en løsning innen fristen som er satt. Hvis ikke vil cirka 70 prosent av avgangene rammes av denne streiken på fredag, sier han.

Striden står om blant annet forutsigbarhet knyttet til vaktlister og frihelger. I fjor høst valgte de skandinaviske SAS-pilotene å ta i bruk en opsjon i sin ellers treårige overenskomst til å si opp tariffavtalen ett år før tiden.

Ved de to siste forhandlingsrundene har SAS forhandlet individuelt med de fire pilotforeningene, noe som har resultert i at noen av pilotforeningene har stått alene med ryggen mot veggen til slutt i forhandlingene.

Denne situasjonen ønsker ikke pilotene å havne i igjen. Derfor opprettet de fire SAS-foreningene i januar et felles organ, SAS Pilot Group (SPG), og ble enige om at man i fremtiden inngår avtaler med SAS i samlet flokk.

Norske piloter i København koster



Ifølge Check-in.dk valgte SAS i sin tur å svare med å si opp alle avtaler om samarbeid, produksjon, karriereutvikling og ansiennitet.

Disse avtalene er ifølge nettstedet sentrale for hvordan SAS kan tilrettelegge produksjonen, slik at det i realiteten kan være snakk om en strid om styringsrett.

Blant annet har SAS-ledelsen lenge irritert seg over en avtale om at langruteproduksjonen fra København fordeles mellom piloter fra samtlige land, noe som koster selskapet en del i posisjonering av norske og svenske piloter til og fra den danske hovedstaden.

– Det ville vært bedre om SAS selv kunne dimensjonere pilotstyrken per base, fremfor at det skal reguleres av avtaler mellom pilotforeningene, sier en kilde tett på forhandlingene til Check-in.dk.