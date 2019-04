SAS er rammet av storstreik etter at det ikke ble enighet med de norske, danske eller svenske pilotene, noe som har medført hundrevis av innstilte avganger hver dag siden fredag.

SAS har nå besluttet å innstille flyginger også til uken. 667 flyginger innstilles mandag, hvilket rammer 61.000 passasjerer, mens 49.000 reisende vil berøres når 546 avganger innstilles tirsdag, melder SAS.

Siden streiken startet fredag kommer da det totale antallet berørte passasjerer opp i 279.000.

Flyselskapet opplyser at flyginger som utføres av SAS sine samarbeidspartnere ikke omfattes av streiken. Kostnadsfri avbestilling og ombooking gjelder frem til 5. mai, skriver SAS.

– Må få slutt på konflikten

– Vi har fått presentert at kanselleringene er strukket til tirsdagen også. Det er fordi det er behov for å øke forutsigbarheten for passasjerene og alle involverte, sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen til E24.

– Det er veldig mange passasjerer involvert, og det understreker viktigheten av at vi snart må få slutt på denne konflikten. Jeg har ikke kunnskap om når en ny beslutning om kanselleringer blir tatt, sier han.

Johansen sier videre at han «registrerer at pilotene sier at det handler om forutsigbarhet i jobben og ikke om lønn».

– Vi har et felles mål om å løse det problemet. Vi investerer et titalls millioner i å få en klar bedring på dette med gode ambisjoner på området fremover. Det er ikke et område det er verdt å foreta en så ødeleggende streik for. Dette er noe som må kunne løses, men det finnes ingen «quick fixes», sier kommunikasjonssjefen.

170.000 rammet i helgen



Søndag er 587 flyginger innstilt i Skandinavia, hvilket berører 64.000 passasjerer. Samtidig er det også en del avganger som fortsatt går, har SAS opplyst. Gjennom helgen har anslagsvis 170.000 reisende blitt rammet.

De eneste flyene i trafikk er enten de som er drevet av SAS sitt irske datterselskap SAIL med baser i Malaga og London, eller den innleide produksjonen med mindre regionalfly.

Streiken får også finansielle konsekvenser for SAS. Analysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank, som følger SAS tett, har regnet ut flyselskapet taper mellom 60 og 80 millioner svenske kroner for hver dag flyene står på bakken.

Fra SAS-pilotene er et hovedkrav mer forutsigbarhet i når, hvor og hvor mye de skal jobbe.

De krever også lønnsøkning etter at pilotene i kjølvannet av SAS-krisen i 2012 godtok lønns- og pensjonskutt.

