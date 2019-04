SAS innstiller 504 avganger onsdag: – Jeg er dypt bekymret

Saken oppdateres.

Det skriver flyselskapet i en melding.

SAS beklager dypt at kundene rammes av pilotstreiken, og melder om at 504 avganger i hele Skandinavia innstilles 1. mai, og 47.000 reisende rammes.

– Jeg er dypt bekymret over at pilotforeningenes streik ikke er løst, men fortsetter å ramme våre kunder, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS ifølge en melding.

– Konsekvensene er alvorlige for alle reisende, for samfunnet og til og med for våre medarbeidere som jobber døgnet rundt for å hjelpe kundene, legger han til.

Tidligere har analytikere regnet med at SAS vil tape opptil 100 millioner svenske kroner per dag streiken vedvarer, noe som gir en regning på opp mot en halv milliard svenske kroner så langt.

– De kravene som stilles av pilotforeningene ville innebære en kostnadseksplosjon for SAS som på alvor truer den langsiktige konkurransekraften og dermed alle medarbeideres jobb, sier Gustafson.

Norwegian med nye avganger

Samtidig med at SAS innstiller ytterligere avganger, melder konkurrenten Norwegian om stor pågang, og at selskapet setter opp flere avganger.

– På grunn av stor pågang og for å fortsette hjelpe passasjerer som ikke kommer seg til sin destinasjon har Norwegian satt opp flere ekstra flyvninger onsdag, torsdag og fredag, skriver Norwegian i en melding.

– På grunn av stor pågang og mange henvendelser fra passasjerer setter Norwegian nå opp ekstra innenriksflyvninger i Norge samt noen flyvninger mellom Oslo og København onsdag, torsdag og fredag, skriver flyselskapet.

Ingen nye forhandlinger

I meldingen som SAS har sendt ut på sine nettsider skriver selskapet at det stever for å komme til en løsning så snart som mulig, men at forhandlingene mellom selskapet og pilotforeningene ennå ikke er gjenopptatt.

– Vi har fra SAS' side sagt tydelig at vi er beredt til å fortsette å forhandle og gjøre kompromisser, sier Gustafson.

Pilotforeningene har ennå ikke signalisert at de er beredt til å slippe sine ultimate krav og komme tilbake til forhandlingsbordet. Derfor står vi fast i denne låste situasjonen, sier han.



Kunder som flyr med SAS' samarbeidspartnere blir ikke rammet av streiken, påpeker selskapet.

