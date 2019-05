Saken oppdateres.

SAS kansellerer 280 avganger torsdag 2. mai frem til klokken 14.00, dette gjelder flyginger fra hele Skandinavia.

Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet.

Ifølge flyselskapet rammes om lag 20.000 passasjerer, og SAS opplyser at de fortløpende vil informere om den gjeldende trafikksituasjonen, og fri ombooking av reiser frem til 5. mai er fortsatt gjeldende, opplyser SAS.

– Vi er glade for at partene nå er tilbake i forhandlingsrommet, det er bare der konflikten kan løses. I og med at partene nå møtes så jobber vi med forhåpninger om at det skal lede til konstruktive samtaler. Dermed følger vi utviklingen og tar beslutninger forløpende. Vi arbeider for å begrense antallet innstilte avganger i så stor grad som mulig, sier SAS' kommunikasjonsdirektør, Karin Nyman.

Totalt har flyselskapet nå kansellert 3.586 flyavganger siden fredag forrige uke. Nær 350.000 passasjerer er så langt rammet av den seks dager lange streiken.

Sitter nå i forhandlinger



Onsdag formiddag ble det kjent at SAS og pilotene returnerer til forhandlingsbordet hos Riksmekleren i Oslo.



I rommet hos Riksmekleren sitter både norske, svenske og danske representanter fra SAS og berørte fagforeninger. Det er norske Marianne Hernæs, Head of Industrial Relations i SAS, som leder forhandlingene på vegne av SAS, mens danske René Arpe, leder for Dansk Pilotforening, er sjefforhandler for pilotene, ifølge bransjenettstedet check-in.dk.

– Det er klart er positivt at partene finner tilbake til hverandre, men jeg kan ikke kommentere noe utover det, sa Jan Levi Skogvang i Scandinavian Norge Flygerforening, til E24 onsdag formiddag før møtet startet.

Heller ikke generalsekretær i Norsk flygerforbund, Katinka Riksfjord Sporsem ville si så mye onsdag.

– Vi møtes med et mål om å finne en løsning. Utover det har vi ingen kommentar, skriver, hun i en SMS.