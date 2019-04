SAS kansellerer de fleste flyginger også lørdag

Etter at norske, svenske og danske SAS-piloter gikk ut i streik fredag, varslet flyselskapet at det kansellerer 673 flyginger – som rammer over 72.000 passasjerer.

Selskapet har kansellert de aller fleste flyginger fra norske flyplasser også lørdag, ifølge Avinors sider.

Det medfører at ytterligere 34.000 reisende rammes, ifølge Sveriges Radio.

SAS-talspersonen Ferja Anamatz sier de går ut med beskjeden for å gi de reisende mest mulig forutsigbarhet.

SAS har oppgitt at 70 prosent av alle flyginger kanselleres av streiken som omfatter 1.409 piloter. Resterende 30 prosent er driftet av datterselskapet i Irland og underleverandører, og omfattes derfor ikke.

Til sammen er ventet at 170.000 reisende vil bli rammet av streiken i løpet av helgen.

Anamatz sier til SVT at søndag fortsatt er uklar.