SAS-pilotene er villige til å ofre bonus på 100 millioner

– Bonusen var vel bare et forsøk på å binde oss litt opp så vi skulle finne en løsning raskere, men den kan ikke frata oss muligheten til å holde fast på kravene våre, sier Christian Laulund, leder i Norske SAS-flygeres forening, til E24.

– At man legger frem en bonusordning kan ikke spille inn på vår mulighet til å ha en normal forhandlingsprosess, sier han.

Natt til fredag gikk 1.500 SAS-piloter ut i streik, noe som har rammet trafikken i hele Skandinavia hardt, med flere hundre kansellerte avganger.

Da SAS la frem årsrapporten for regnskapsåret 2018, som var det beste SAS-resultatet siden 90-tallet, presenterte selskapet også en engangsutbetalt bonus, som skal gå til alle ansatte i selskapet.

SAS har satt av 100 millioner svenske kroner, som skal fordeles likt på omtrent 10.000 ansatte, men bonusen kommer med betingelser som er knyttet til hvordan selskapet gjør det og eventuelle hendelser i 2019.

– Bonus krever økonomiske forutsetninger

Betingelsene er at ansatte leverer på SAS sitt spareprogram, at det ikke er noen ekstraordinære hendelser som er innenfor SAS sin egen kontroll og har innvirkning på selskapets merkevare, inntekter eller kostnader.

– Styret ønsker å premiere de 11.000 ansatte, inkludert 1.500 piloter, for det som er gjort. Men man kan ikke betale ut bonus uten å ha de økonomiske forutsetningene. Enten det er askekrise eller hva det er så vil sånne ekstraordinære hendelser være førende for hvorvidt man kan utbetale en slik bonus, sier pressesjef Knut Morten Johansen i SAS.

Om streiken blir langvarig, vil det kunne få store konsekvenser for SAS' regnskap.

I DNB Markets beregner analytikerne at streiken kan koste SAS 75 til 100 millioner svenske kroner om dagen. 15 dager med streik kan ifølge meglerhuset medføre at hele årets antatte overskudd tapes.

Om det blir bonus er for tidlig å si, og et spørsmål styret må ta stilling til ved slutten av året, forteller SAS-sjef Rickard Gustafson.

– De må vurdere om de forutsetningene som ble satt er innfridd eller ikke. Det er for tidlig for meg å si nå hvordan det utfallet blir, sier han til E24.



Må sette bonus til side

Norske SAS-flygeres forening har tidligere uttalt at de frykter at bonusen vil bli brukt som et pressmiddel i forhandlinger. SAS' pressesjef Knut Morten Johansen kjenner ikke til at dette har vært et tema så langt. I januar ble det kjent at tillitsvalgte blant pilotene oppfordret SAS til å gi bonusen til SOS-barnebyer, blant annet på grunn av frykt for at det skulle bli brukt som pressmiddel i forhandlingene.

Men uansett vil pilotene nå bli nødt til å sette denne påskjønnelsen til side, forteller Laulund.

– Det er veldig synd for dem som eventuelt blir berørt, men vi kan ikke ha bonusen hengende over oss, hverken som trussel eller lokkemiddel, sier han.

Også de kabinansatte, som ikke er i streik, vil bli berørt dersom bonusen ryker. Leder Pål Røine i Norsk kabinforening, er dog klar på at de stiller seg bak pilotene som nå er i konflikt med selskapet.

– Det er naturligvis en frykt at den skal bli brukt som middel i konflikten, men jeg må tilføye at Norges kabinforening støtter pilotene. Vi synes absolutt at vi ikke skal la oss påvirke av sånne ting, pilotene skal få drive lovlig tariffavtale-forhandling og en lovlig konflikt.