SAS-sjefen ber pilotene slutte å furte

Etter at pilotene i SAS gikk ut i streik fredag, har det vært få tegn til bevegelse mellom partene. Nå går konsernsjef i SAS Richard Gustafsson ut og kaller selskapets piloter for barnslige. Det skriver Aftonbladet.

– Den eneste måten å få slutt på det er om man slutter å stå i hvert sitt hjørne av ringen og drive med barnslig «tjura». Vis ansvar og bruk de hjelpemidlene som finnes, blant annet med å bruke meglingsmulighetene som finnes, så vi kan finne en løsning, var hans oppfordring under en pressekonferanse på Arlanda.

«Tjura» oversettes til furte på norsk.

SAS har uttalt at de ikke har økonomi til å møte pilotenes krav, mens pilotene sier at de kan streike i lang tid.

Kan streike lenge



Pilotene ønsker ikke å sette seg ved forhandlingsbordet før de ser en vilje til reelle forhandlinger, har Christian Laulund, som leder i Norske SAS-flygeres forening, uttalt til E24.

– Vi kan streike lenge, men vi ønsker det ikke. Når selskapet kommer og sier at de er klar til å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen, er vi også det, sier Laulund.

– Hva skal til for at forhandlingene gjenopptas?



– At selskapet revurderer situasjonen og kommer til bordet med noen forbedrede tilbud som kan imøtekomme kravene våre. Det er ikke nødvendig å sette seg til bordet igjen før vi ser en vilje til å inngå reelle forhandlinger. Vi har behov for å være enige om et par grunnleggende ting først, nemlig at vi ligger dårligere an enn piloter i markedet for øvrig.

SAS-pilotene streiker for både bedre lønn og for en mer forutsigbar arbeidsdag. De har selv beskrevet sistnevnte punkt som det viktigste. Det stiller Knut Morten Johansen spørsmål ved.

– Jeg viser til deres pressemelding fra 2. april. Der har de fokus på lønnskravet, et krav som var skyhøyt over andre arbeidsgrupper i SAS. Så har vi registrert gjennom helgen at de sier at dette ikke er deres viktigste krav. Hvis det gjelder, bør de omformulere kravene også overfor selskapet, sier han.