SAS-sjefen fikk lønnshopp på 36 prosent: – De må jo kunne se det paradoksale i dette

Da SAS var på konkursens rand i 2012, gikk ansatte med på en «redningsaksjon». Pilotene slapp oppsigelser, men tok solide lønnskutt. Det samme gjorde SAS-sjef Rickard Gustafson som barberte sine godtgjørelser med 20 prosent.

Så spoler vi frem til 2016. SAS har kommet seg ut av knipa. Skuta er snudd. Da er det på tide å gi belønning for strevet.

Gustafson øker dette året godtgjørelsene med 36 prosent, fra 10,6 til 14,5 millioner svenske kroner. I tillegg tilsidesettes regelen om at pensjonsoppsparingen hans skal tilsvare maks 30 prosent av lønnen. Det blir 40 prosent i stedet.

Samme økning har selskapets styremedlemmer opplevd. I fjor fikk de mellom 40 og 60 prosent mer i honorar enn året før. Gustafson hadde på sin side en total godtgjørelse på 16,14 millioner svenske kroner.

– Nå er situasjonen endret og selskapet tjener penger igjen. Derfor har vi valgt å gå tilbake til nivået før 2012, sa Carl Rosén i det svenske næringsdepartementet, og formann for valgkomiteen i SAS, ifølge Finans.dk i fjor.

Skjønner ingenting

Ved hjelp av dette hoppet har Gustafson hatt en årlig lønnsøkning på 11 prosent siden 2015.

Pilotene har på sin side hatt en helt normal lønnsvekst. De ønsker nå også å få sin del av kaken, representert av fjorårets overskudd på to milliarder kroner.

– Selskapet må jo kunne se det paradoksale i å si at man skal tilbake til «normallønn» for visse arbeidsgrupper, men ikke er villig til å se på etterslep for oss som også var med på redningsaksjonen, sier Christian Laulund, leder for Norske SAS-flygeres Forening.

Men lønnskravet er altfor drøyt, mener SAS. Blir det innfridd, vil det sette selskapet mange år tilbake, ifølge pressesjef Knut Morten Johansen. Laulund stusser på premisset.

– Hvis våre piloter ikke kan lønnes som konkurrentene, så skjønner jeg ingenting. Da må det være noe galt med hvordan selskapet drives. Hadde vi fulgt «rammen» i norske lønnsforhandlinger, skulle vi hatt 33 prosent mer lønn.

Laulund legger til at pilotene ikke har krevd å «tilbakestilt» til før 2012-nivåene, slik administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har beskrevet det.

– Det vi derimot har krevd er å diskutere de lønnsforskjeller som eksisterer mellom piloter i SAS og hos våre konkurrenter, sier han.

Henviser til snuoperasjonen

Laulund beskriver det siste punktet som et nødvendig premiss for videre forhandlinger. Det kan imidlertid virke som det er et stykke frem dit.

For mens pilotene selv trekker frem en undersøkelse som viser at de har den nest laveste lønnen blant 20 sammenlignbare selskaper, påpeker Johansen at deres piloter jobber mindre og at lønningene er svært konkurransedyktige.

Og pilotene kom tross alt ganske godt ut av snuoperasjonen:

– Siden nær døden-opplevelsen i 2012 har vi hatt en svært vellykket omstilling, men på denne veien har mange i selskapet dessverre mistet jobben sin. I alle andre yrkesgrupper bortsett fra hos pilotene er det blitt færre ansatte, sier Knut Morten Johansen.

– Kan du forstå at det reageres på en så høy lønnsvekst hos ledelse og styre?

– Jeg får bare henvise til snuoperasjonen som har skjedd under Rickard Gustafsons ledelse, sier han.