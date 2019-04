SAS-streiken gir massiv pågang hos Vy

Streiken i SAS fører til at folk leter etter alternative transportmuligheter, og hos Vy er det uvanlig stor pågang før helgen.

– Vi har definitivt merket en økning i antallet reisende i dag, sier Vys pressesjef Åge-Christoffer Lundeby til E24.

Vy har ikke mulighet til å styrke kapasiteten før etter helgen.

Fredagen er tradisjonelt en stor utfartsdag og i løpet av dagen har det vært over en halv times ventetid på Vys kundesenter, noe Lundeby sier er veldig uvanlig.

Vy gjør nå løpende vurderinger av kapasiteten.

– Vi har ikke planer om å øke kapasiteten enn så lenge, og i helgen er det uansett ikke mulig, sier Lundeby.

– Vi avventer og ser om streiken blir langvarig. Da kan det bli aktuelt å sette inn ekstra vogner, men ikke ekstra avganger, sier han videre.

Utsolgte avganger

Pilotstreiken i SAS startet fredag, og flere hundre avganger er innstilt fredag. De fleste av lørdagens SAS-flyginger er også innstilt.

Vy anbefaler nå på det sterkeste at reisende bruker digitale kanaler for å sjekke ledig kapasitet på togene før de kommer på stasjonen, slik at det ikke blir bomtur.

– Rådet er at man benytter seg av de digitale kanalene, så man slipper utsolgte tog når man kommer. Det er det kjappeste og tryggeste, sier Lundeby.

SJ øker kapasiteten i helgen.

SJ setter inn flere vogner