SAS vil ikke gi de kabinansatte «pilot-vilkår»

SAS mener flyselskapet ikke kan gi de kabinansatte samme vilkår som pilotene fikk i årets lønnsoppgjør, skriver NRK.

– Pilotene er underlagt andre arbeidstidsbestemmelser enn de i kabin, så det er ikke relevant å kopiere. Det er to ulike yrker, og regimene er underlagt ICAO- bestemmelsene, svarer informasjonssjef i SAS Norge, Knut-Morten Johansen i en e-post til NRK.

Uttalelsen kommer kun to døgn etter at leder Pål Røine i Norsk Kabinforening sa til E24 at de ikke vil kreve noe mindre enn hva pilotene fikk.

– Vi har samme arbeidssituasjon og vil ta med oss alt når det gjelder arbeidsforholdet. Arbeidsbetingelsene er helt klart oppe til revurdering for oss også, sa han fredag.

– Urimelig med forskjellsbehandling

Som blant pilotene er også de kabinansatte i SAS i Norge organisert i to foreninger.

Anneli Nyberg, leder i SAS Norge Kabinforening

Leder Anneli Nyberg i SAS Norge Kabinforening sier til NRK at de ser frem til neste års lønnsoppgjør.

– Det ville være urimelig om det blir forskjellsbehandling mellom oss og pilotene. Det bør ikke være noen overraskelse for SAS om vi kommer med krav som har elementer av hva pilotene fikk. Vi starter arbeidsdagen med pilotene og slutter den med dem, vi jobber i samme kabin og cockpit, og fortjener også bedre arbeidstidsbestemmelser, sier Nyberg til kanalen.

Streiket seks dager

Da pilotene kom til enighet med SAS etter seks dager streik hadde de blant annet fått gjennomslag for mer forutsigbarhet, ansettelsestrygghet og lønnsøkning. SAS på sin side fikk inn aspekter som gjelder økt fleksibilitet for pilotene.

Pilotenes lønn vil øke med 3,5 prosent i år, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021. På forhånd krevde pilotene en lønnsøkning på 13 prosent.

Røine i Norsk Kabinforening ville fredag ikke uttale seg om de ville kreve det samme, men sa at de ikke så for seg å få noe mindre. Han fortalte samtidig at lønnsøkningen pilotene endte på er i tråd med det de hadde forventet på forhånd.

– De har skjøvet et lønnskrav foran seg som kanskje var noe høyt, i et forsøk på å nå frem med de andre kravene.