Simen Follesø Røiseland (29) startet i SAS i september i fjor og er med det blant de ferskeste streikende pilotene. Han ønsker nå å nyansere det han mener er et forvridd bilde av grådige piloter som krever at millionlønnen deres bykser videre.

– Jeg tjener mellom 440.000 og 450.000 i året. Det er en lønn jeg ikke er misfornøyd med, men jeg sier det for å vise at det ikke stemmer at enhver pilot tjener over millionen.

Han ønsker også å rette opp i en eventuell oppfatning av at den reelle lønnen er langt høyere når man regner inn alle slags tillegg.

– Det er ingen tillegg for overtid, helg eller natt. Vi får diettpenger på åtte eller ni tusen i måneden, men det går til mat når man er på jobb og bor borte, sier han.

Onsdag formiddag ble det klart at partene nå er tilbake hos Riksmekleren, seks dager etter at forhandlingene endte i brudd, og påfølgende streik blant pilotene.

Familieliv med forutsigbarhet

Det er imidlertid ikke den relativt beskjedne startlønnen som er grunnen til at Røiseland støtter streiken.

– Dette handler til syvende og sist om vår balanse mellom jobb og fritid, i tillegg til sikring av skandinaviske arbeidsplasser, sier han.

SAS-piloten forteller at han har ambisjoner om å stå i jobben i mange år fremover. Etter hvert som han kanskje danner familie vil det i økende grad bli viktig med forutsigbarhet i arbeidshverdagen.

Slik det er nå får pilotene vaktlisten for juni eksempelvis den 15. mai.

– Jeg ønsker å kunne planlegge en middag en måned eller to frem i tid. Når vi går på jobb må vi være skjerpet hele tiden og vi må klare å legge andre tanker igjen hjemme. Derfor er det viktig at vi kan gå på jobb med en god følelse og med god samvittighet for dem hjemme, sier han.

– Man må vel forvente en del ulempe som pilot?

– At vi jobber turnus og helg er innforstått, men det som er spesielt her er at vi får varsel så kort tid i forveien. Det er ikke en belastning med ulempe i seg selv, men det at jeg ikke kan planlegge for fremtiden.

Mener SAS har ansvaret

Generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem i LO-tilsluttede Norsk Flygerforbund mener det er SAS som har ansvaret for situasjonen.

Hun legger ikke skjul på at lønn er et viktig moment i forhandlingene, men forteller at det de har trukket frem som det sentrale er ansettelsestrygghet.

– Tidligere i år trakk de ensidig vekk to samarbeidsavtaler som vi kun ønsket at skulle bli videreført. Det handler om å vite at man har en fremtid i selskapet – om trygghet for de skandinaviske arbeidsplassene. Hvis du ikke har en jobb, hva skal du med lønn da, spør hun retorisk.

– Det er ikke synd på oss

Pilotenes krav om lønnsøkning skal ligge på 13 prosent. Det begrunnes med at de gikk med på lønnskutt for å redde selskapet i 2012, at selskapet nå tjener penger igjen og at de ifølge egne beregninger ligger i nedre sjikt av pilotlønninger.

– Snakker dere piloter om lønnsnivået?

– Jeg er såpass fersk og visste jo hvilken lønn jeg gikk til. Det gjelder nok mer for dem som var med på redningsaksjonen, som gikk inn med sine private penger og nå ønsker at man får litt igjen for det. Men det er ikke synd på oss. Det eneste vi vil er å kunne ha en jobb som vi kan stå i over tid, med vilkår som de fleste tar for gitt, altså å kunne kombinere jobb og fritid, sier Røiseland

Ingen quick fix

Når det gjelder spørsmålet om lønn, er partene for øyeblikket langt unna hverandre. Men SAS er innstilt på at det skal jobbes for å gi pilotene en hverdag som er lettere å takle.

– Vi anerkjenner pilotenes ønsket om bedre forutsigbarhet og jobber for bedre balanse mellom jobb og fritid. Det har vi jobbet med tidligere, under forhandlingene, og det blir også fokus videre fremover, men det er ingen quick fix. Det har blant annet sammenheng med rutetabellen, hvor vi flyr og hvordan vi flyr. SAS må fly når våre reisende ønsker det, og det forutsetter faktisk at halvparten av våre ansatte får noe mindre forutsigbarhet, har SAS' pressesjef Knut Morten Johansen uttalt tidligere.