Streikefare i SAS fredag: Opptil 60.000 passasjerer berøres direkte

Torsdag kveld sitter SAS Pilot Group og SAS fortsatt hos Riksmekleren. Kommer ikke partene til enighet, kan det bli streik blant 1.500 piloter – og tre av fire SAS-fly kan fra fredag bli stående på bakken.

Mellom 50.000 og 60.000 passasjerer vil bli direkte berørt av en slik streik, anslår kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

– De som ikke omfattes av den kollektivavtalen det nå megles om, vil fortsatt fly. Så det er en del fly som faktisk går. Ruter som flys av partnere av SAS og SAS sitt datterselskap SAIL, med baser i London og Malaga, vil fortsatt fly. I tillegg vil piloter som i morgen ikke er fysisk lokalisert på sin hjemmebase, få fly hjemover, sier Johansen.

Streiken er altså ikke iverksatt for disse pilotene før de er «hjemme», noe som betyr at ytterligere noen bekymrede passasjerer kan puste lettet ut.

Les mer om hvorfor partene må til Riksmekleren her

– Stort ansvar



Totalt er det snakk om rundt 350 avganger som fortsatt vil ta av fredag, av det som normalt er 800. For dem som har bestilt billett med SAS denne helgen har flyselskapet nå opprettet et eget verktøy hvor man kan sjekke hvorvidt flyturen man har bestilt vil operere uansett streik.

– Vi gikk tidlig ut med tilbud til passasjerene om å booke om kostnadsfritt, og vi ser at mange har takket ja til det. Det har tatt toppen av isfjellet, og en del som har hatt mulighet til å benytte seg av andre alternativer, har gjort det.

– Men i verste fall står vi overfor en ulykksalig situasjon i morgen. Det er et stort ansvar som påhviler de som sitter i det rommet. Og de kjenner på det, sier Johansen.

Fredag morgen



For Sveriges del begynte forhandlingene tirsdag, og i Danmark allerede mandag.

Alle SAS-pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group som består av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat.

Det er etter det E24 forstår den norske fristen, midnatt torsdag, som i praksis gjelder. Streiken vil iverksettes fredag morgen dersom partene ikke kommer til enighet.

– Vi er forberedt på det verste, men håper på det beste. Dersom vi ikke når frem med god nok informasjon til den enkelte, så er det bare å beklage. Men vi håper samtidig på forståelse når vi snakker om et så stort volum av passasjerer som vil ha hjelp, og som skal ha hjelp, sier Johansen.