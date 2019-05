Streiken kan ha kostet over en halv milliard

Siden fredag i forrige uke har rundt 1.400 piloter i SAS streiket, og rundt 4.000 avganger har blitt innstilt.

DNB Markets har i et notat anslått at streiken kan koste SAS mellom 75 og 100 millioner svenske kroner per dag, eller i intervallet 68 og 90 millioner norske kroner.

Legger man til grunn en daglig kostnad på rundt 80 millioner norske kroner – midt i dette intervallet – vil det i så fall bety at SAS kan ha tapt 560 millioner kroner, medregnet torsdagens 709 innstilte avganger.

Flyselskapet SAS har ikke selv oppgitt hva streiken vil koste, og den reelle summen kan være både høyere og lavere enn anslagene fra analytikerne.

Analytikerne i DNB mente at pilotenes krav om 13 prosent høyere lønn syntes urealistisk, i en periode hvor flyselskapene sliter med stigende drivstoffkostnader og intens konkurranse.

Det har vært en rekke flykonkurser i det siste, og konkurrenten Norwegian har måttet hente tre milliarder kroner i markedet for å sikre den videre driften av selskapet, som har høy gjeld. Siden har selskapet utsatt flyinvesteringer for 28 milliarder kroner.



Uttrykte dyp bekymring

Forhandlingene mellom SAS og pilotforeningene pågikk rundt et døgn på overtid torsdag, etter at partene møttes hos Riksmekleren i Oslo onsdag klokken 11.

SAS-sjef Richard Gustafson uttrykte tidligere i uken dyp bekymring for at streiken fortsatt vedvarte, og advarte samtidig om at kravene ville skape trøbbel for SAS.

– De kravene som stilles av pilotforeningene ville innebære en kostnadseksplosjon for SAS som på alvor truer den langsiktige konkurransekraften og dermed alle medarbeideres jobb, sa Gustafson i en melding.

Snuoperasjon

De siste årene har SAS klart å snu driften og levere positive tall, etter en krise i 2012 hvor selskapet måtte kutte kostnadene kraftig for å få kreditt til å drive videre. De ansatte gikk den gang med på kutt i lønn og andre vilkår.

E24 meldte i fjor om at SAS hadde levert sitt beste år i moderne historie, og at man må tilbake til 90-tallet for å finne et år da selskapet leverte et like bra resultat.

Selskapet leverte en omsetning på 44,7 milliarder svenske kroner i regnskapsåret 2017/2018, opp fra 42,7 milliarder året før. Resultatet etter skatt ble på 1,59 milliarder svenske kroner, fra 1,15 milliarder kroner året før

– Oppsummert har 2018 vært et veldig suksessrikt regnskapsår. Mer enn 30 millioner passasjerer valgte å reise med SAS, noe som er mer enn noe tidligere år. Dette viser at vår strategi fortsetter å levere resultater, sa konsernsjef Rickard Gustafson i SAS i fjor.

Ventet positivt resultat

SAS overgikk sitt eget mål om et resultat før skatt og engangskostnader på to milliarder kroner i regnskapsåret 2017/2018. For inneværende regnskapsår (frem til oktober) forventer selskapet «et positivt resultat før skatt og engangsposter».

Det var imidlertid gitt at det ikke skjer noen uforutsette hendelser, og streiken i vår kan potensielt stikke kjepper i hjulene for disse utsiktene.

SAS leverte 723 millioner kroner i kostnadsforbedringer i fjorårets regnskapsår. I regnskapsåret som løper frem til oktober 2019 har SAS regnet med å kunne kutte ytterligere 900 millioner kroner.