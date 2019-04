Svenske piloter tas ut i streik

Saken oppdateres.

Svensk pilotforening sier til nyhetsbyrået TT at de svenske SAS-pilotene tas ut i streik.

– Vi kan bekrefte at det er streik i Sverige. Prosessen foregår fortsatt i Norge og Danmark, skriver Rebecca Rosenvinge, pressekontakt i pilotforeningen i en tekstmelding til SVT.

SAS bekrefter selv streiken i en børsmelding natt til fredag.

– Det er dypt ulykkelig at denne pilotkonflikten nå rammer våre kunder. SAS er forberedt på å fortsette forhandle, men kravene som er stilt ville få alvorlige konsekvenser for selskapet dersom de ble oppfylt. På tross av det har pilotene valgt konflikt, sier kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS.

Kansellerer flere avganger

Flyselskapet opplyser at i tillegg til de 205 flygingene som allerede er kansellert fredag, vil ytterligere 110 avganger bli innstilt.

Dermed er det totale antallet avganger som er kansellert nå oppe i 315.

– Vi prioriterer nå å ta hånd om passasjerene og akkurat nå er det veldig mange medarbeidere i SAS som gjør alt de kan for å hjelpe våre rammede kunder, fortsetter Nyman.

SAS vil kontinuerlig informere alle berørte passasjerer på SMS og e-post, opplyser selskapet.

Takket nei til forslag

Streiken kommer etter at pilotene torsdag kveld takket nei til et forslag som ble lagt frem.

I Norge pågår meklingen mellom NHO Luftfart og SAS-pilotene på overtid. SAS bekrefter natt til fredag at det også i Danmark forhandles på overtid.

Alle SAS-pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group som består av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat.

Selv om pilotene omfattes av ulike avtaler i de forskjellige landene, påvirkes prosessene av hverandre. Jan Levi Skogvang, som er leder for Parat luftfart, har tidligere uttalt til Aftenposten at pilotene står samlet, og at dersom det blir det en løsning, kommer den samtidig for alle land.