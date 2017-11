Over 200 fengslet etter gigantisk korrupsjonsskandale i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia har arrestert 201 mennesker som del av landets store antikorrupsjonskampanje, melder nyhetsbyrået AP.

Landet kunngjorde torsdag arrestasjonene, samtidig som det anslår at korrupsjonssakene omfatter over 100 milliarder dollar. Samtidig skal 1.700 bankkontoer ha blitt frosset.

– Den potensielle størrelsen på korrupsjonssakene er enorm, sier justisminister Saud al-Mojeb ifølge nyhetsbyrået, som videre bekrefter beløpet på 100 milliarder dollar som er en de av skandalene.

Søndag ble det kjent at Saudi-Arabias nye antikorrupsjonskommisjon hadde arrestert elleve prinser og et titalls tidligere ministre i en omfattende aksjon.

Av eksperter er hendelsene tolket som at kronprins Mohammed bin Salman strammer grepet om makten.

Strammer makten

Samtidig har sjefen for nasjonalgarden fått sparken og økonomiministeren er byttet ut, skriver NTB.

Han har vært en pådriver for reformer i Saudi-Arabia, blant annet for å redusere landets oljeavhengighet. Sentralt i disse planene står børsnoteringen av statsoljeselskapet Saudi Aramco.

Tror på oljeutslag