Eierne bak butikkjeden Flying Tiger Copenhagen, som har 45 butikker i Norge, arbeider i disse dager med å reforhandle bankavtaler og få tilført ny kapital til selskapet. Forsøket på å redde selskapet kommer etter skuffende julesalg. Det opplyser kilder med innsikt i prosessen til Finans.dk.

Flying Tiger Copenhagen skal være faretruende nær ved å bryte sine lånebetingelser, sier kildene.

Hovedaksjonæren i selskapet er det svenske kapitalfondet EQT som også var eieren til det nå konkursrammede Top-Toy. Fondet inngikk i 2017 en avtale om å kjøpe 70 prosent av eierselskapet Zebra AS.

– Som mange andre steder i retail har vi hatt noen utfordringer med denne casen. Når det er sagt er selskapet blitt transformert under til et langt mer internasjonalt selskap med butikker globalt under EQTs eierskap, sier Mads Ditlevsen, sjefen for EQTs danske kontor til Finans.dk.

Han vil imidlertid hverken bekrefte eller avkrefte opplysningene om at selskapet er nær å bryte lånebetingelsene.

Flying Tiger Copenhagen har 974 butikker fordelt på 30 land, hvorav de fleste befinner seg i Europa.

Ved inngangen til 2018 skyldte Flying Tiger Copenhagen kreditorene 1,05 milliarder danske kroner.

Selskapet har en partnerløsning på sine utenlandske operasjoner. Zebra AS eier 50 prosent av TGR Norge, mens det islandske selskapet RM Framtak ehf eier resten.

Det har ikke lykkes E24 å komme i kontakt med Flying Tiger-ledelsen i Norge.