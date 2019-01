Varner legger ned kleskjeden Days Like This, etter flere år med negativt driftsresultatet. Det skriver Varner i en pressemelding.

– I 2017 ble Vivikes omprofilert til Days Like This i et forsøk på å løfte kjeden og de økonomiske resultatene. Det ble igangsatt en rekke tiltak for å snu den negative utviklingen, men dette har dessverre ikke gitt ønskede resultater. Det er trist at vi ikke har lyktes med snuoperasjonen for Days Like This, særlig for de ansatte som har lagt ned en stor innsats i å forsøke å snu skuta. Men tallenes tale er klar, det er ikke grunnlag for videre drift, sier CFO i Varner, Øyvind Bustnes i pressemeldingen.

Kjøpte Vivikes



Butikkjedens 51 butikker, med 300 ansatte, vil bli avviklet i løpet av en 12-måneders periode.

Varner kjøpte Vivikes i 1994. Kjeden hadde en omsetning i 2018 på netto 232 millioner kroner.

Selskapet hadde i 2017 et resultat etter skatt på minus 53,3 millioner, mot et underskudd på 55,8 millioner året før. I årsrapporten viser Days Like This til stadig tøffere konkurranse:

– Internasjonale aktører har inntatt det norske markedet. Det utvikles stadig nye allianser og partnerskap i bransjen, som er med på å forsterke konkurransen, skriver selskapet.

Krefter rundt nye kjeder



Bustnes sier at kreftene nå skal samles rundt Varners øvrige kjeder – Bik Bok, Carlings, Cubus, Dressmann, Urban, Volt, Wow, Levi's Store og Nike Store.

– Varner har nylig samlet fellesfunksjoner for å dra nytte av kompetansen og kapasiteten som før var ute i hver kjede. Kundene stiller større og nye krav til kundeopplevelsen i butikk og på nett. Varner videreutvikler omnihandel, ved å tilpasse butikker og digitale kanaler for å sette kundeopplevelsen i sentrum, sier Bustnes.

Days Like This er ikke den eneste butikkjeden som har slitt det siste året. Nivået på antall konkurser i 2018 ble sist sett under finanskrisen i 2009, og varehandelen er en av bransjene som er rammet hardest.