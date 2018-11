Jensen vil ikke beløpfeste sin egen oppussing overfor E24, og fastslår at det heller ikke er aktuelt etterkomme eventuelle forespørsler fra Stortinget om å legge frem kvitteringer for utgiftene.

Finansministeren sier hun prøver å være så åpen hun kan i hyttesaken – men mener detaljerte spørsmål om slik pengebruk tråkker over en grense:

– Jeg er opptatt av å opptre ryddig og korrekt, og vise åpenhet. Det har jeg gjort. Samtidig mener jeg at selv statsråder har rett på privatliv. Innkjøp av materialer, maling osv. er belastet min private økonomi, skriver Jensen til E24.

Mener det er en privatsak



– Det er min sak hva jeg bruker mine penger på og om jeg har valgt panel som koster 100 eller 500 kroner per meter. Derfor kommer jeg ikke til legge frem kvitteringer, fastslår Jensen.

Hun leier den 50 kvadratmeter store hytta for 40.000 kroner i året – et beløp flere eksperter hevder er såpass lavt at det i realiteten blir en gave til finansministeren fra milliardær Johan H. Andresen.

Dette har blitt konsekvent avvist av både Andresen og Jensen – som gjentatte ganger har brukt hyttas begredelige standard som en begrunnelse for at leieprisen er riktig.

Jensen har blant annet uttalt at hytta var «ganske falleferdig og ikke beboelig», at hun har måttet tette hull, og at standarden har blitt bedre «fordi jeg har pusset den opp, for egne penger selvfølgelig».

Hvem gjorde hva?



Men 15. oktober avslørte DN at hytta ble utrustet med nytt bad, kjøkken og peis i forbindelse med Jensens overtagelse – og at dette ikke ble betalt av Jensen, men av Andresen.

Opplysningene har nye reist spørsmål om hvem som har gjort hva – og hvorvidt utbedringsbehovene egentlig tilsier lavere leiepris, ettersom utleier tok mye av regningen.

E24 har bedt Jensen oppklare hvorvidt hyttas forvandling fra «falleferdig» til beboelig hovedsakelig skyldes hennes egne utbedringer, eller Andresens.

Jensen svarer ikke konkret på hvem som har gjort mest, men karakteriserer sitt eget arbeid som omfattende og tidkrevende.

– Familien min og jeg har lagt ned et betydelig antall timer i oppussing og vedlikeholdsarbeid, fremholder hun.

Jensen: Dette pusset jeg opp



Slik forklarer finansministeren seg til E24 om hva hun konkret har pusset opp og hvordan, i forhold til hva Andresen har gjort:

BAD: Andresen har omgjort det ene soverommet til bad som en del av leieavtalen, med linoleumsbelegg på gulv, toalett, dusjkabinett og håndvask. Jensen opplyser at hun har malt badet med våtromsmaling.

KJØKKEN: Jensen bekrefter også at Andresen har spandert kjøkkenutbedringer, men påpeker at det er snakk om «en enkel kjøkkeninnredning», og at det var henne selv som monterte denne med hjelp fra familien.

PEIS: – En gammel ovn som ikke var i forskriftsmessig stand, ble byttet ut med en vedovn fra utleier, forklarer Jensen.

VEGGER: Jensen opplyser at hun har lagt veggpanel og malt flere vegger i hytta.

TAK OG VINDUER: Hun har også malt tak og vinduer.

ANNET: – Vi har også plassbygget en seng og en sofa, opplyser Jensen.

Finansministeren opplyser at utgiftene hennes inkluderer materialer, maling og lignende innkjøp, men at selve arbeidet er utført av henne selv og familien.

– Vi har ikke leid inn håndverkere, opplyser Jensen.

– Har ikke ført løpende regnskap



Hun varsler at det trolig vil balle på seg med arbeid og utgifter fremover, fordi tiårs-leieavtalen gjør henne ansvarlig for både ytre og indre vedlikehold.

– Men dette er et sted vi trives, så det er arbeid jeg gjør med glede, skriver Jensen.

Men finansministeren vil altså ikke beløpfeste sine oppussingsutgifter – heller ikke anslagsvis – og fremholder at det er «min sak hva jeg bruker mine penger på».

– Men det sentrale temaet i denne saken er jo nettopp hvor mye av dine egne penger du bruker, sammenlignet med verdien av det du får tilbake. For dem som vil forsikre seg om at du ikke har mottatt en gave i kraft av å være statsråd, er det ikke naturlig at utgifter du har hatt som kan påvirke hyttas verdi tas inn i beregningen?

– Jensen har ikke ført løpende regnskap over oppussingen hun og familien har stått for, svarer statssekretær Petter Kvinge Tvedt til E24 på vegne av statsråden.

– Det er heller ikke krav om at hun skal gjøre det eller løpende opplyse offentligheten om fremtidige vedlikehold på hytta og andre private økonomiske forhold. Det sentrale i denne saken er at dette er en ordinær leieavtale og ikke noe gave, og at habilitetsspørsmålet er avklart, skriver statssekretæren.