Dermed må finansministeren nok en gang svare Stortinget om sommerhytta hun leier på idylliske Grimsøya i Oslofjorden – bare dager etter at Ap krevde svar om den lenge ukjente båtplass-kontrakten hun også tegnet med milliardæren.

Jensen har allerede to ganger besvart skriftlige spørsmål fra Stortinget om selve hyttekontrakten, men Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke fornøyd med svarene.

Han ber nå finansministeren om å gi konkrete eksempler på at tilsvarende hytter i Oslofjorden leies ut til samme pris – slik Jensen selv har fremholdt i møte med påstander om at milliardæren gir henne rabatt.



«Hva lå konkret til grunn for statsrådens kjennskap til markedet for leie av hytte på åremål med sammenlignbar beliggenhet og standard, og hvilke tilsvarende leieavtaler kan ministeren i så fall vise til som underbygger statsrådens vurdering av at den tilbudte leien tilsvarer gjengs leie?» spør Moxnes.

Viste selv til gjengs leie



De ferske spørsmålene ble oversendt rett før helgen, og var ennå ikke loggført hos Stortinget lørdag.

Gjengs leie betyr rådende leiepris for sammenlignbare objekter som leies ut på tilsvarende vilkår i det samme området. Jensen har selv brukt uttrykket i en skriftlig forklaring til Stortinget.

Hun skrev:

«Basert på min kjennskap til markedet for leie av hytte på åremål med sammenlignbar beliggenhet og standard, var min vurdering at den tilbudte leien tilsvarer gjengs leie, når en også tar hensyn til den enkle standarden hytta har, og forpliktelser jeg påtok meg i leieforholdet.»

Hevder Jensen får 160.000 i rabatt



Finansministeren og milliardæren inngikk kontrakt om at Jensen betaler 40.000 kroner i året for hytta på 50 kvadratmeter.

Beløpet står sentralt i stormen som siden har plusset opp. NHH-finansprofessor Thore Johnsen mener det «er ingen tvil om» at Andresen – som leder Etikkrådet til Oljefondet, som er underlagt Jensens departement – i realiteten gir Jensen en gave.



Professoren har i DN lagt frem et regnestykke som hevder at korrekt leiepris i markedet er 200.000 kroner – og at Jensen dermed får 160.000 kroner i rabatt hvert år.



Jensen har hele tiden avvist at hun betaler underpris, og hun har i hovedsak brukt to argumenter. Det ene er altså at tilsvarende hytter i Oslofjorden ligger rundt samme prisnivå.

Mens hun overfor Stortinget viser til sin «kjennskap til markedet», har hun gitt et konkret eksempel til E24:

Nemlig en annen hytte hun selv har leid i Oslofjorden.

– Den beste erfaringen jeg hadde var en leieavtale på en annen hytte jeg leide i Oslofjorden. Der var leieprisen vesentlig lavere enn dette, sa Jensen i et lengre intervju 4. oktober, uten å utbrodere.



Standardavvik



Men Jensen har også vektlagt at hun selv har måttet bruke tid, penger og krefter på å forbedre Andresen-hyttas begredelige standard:

«Jeg har tettet hull og satt den i stand», sa hun til E24 i det samme intervjuet.

Hytta er «ganske falleferdig og ikke beboelig», sa hun til DN.



Og til Kapital har Jensen sagt at standarden har blitt bedre «fordi jeg har pusset den opp, for egne penger selvfølgelig».





Men 15. oktober avslørte DN at hytta var betydelig pusset opp allerede før Jensen skrev under på avtalen, på Andresen-familiens regning.

Det ble blant annet lagt nytt bad, kjøkken og peis – og finansministeren «betalte ikke noen ting for dette», ifølge avisen.

Opplysningene har reist spørsmål ved partenes forklaring i mediene, og hvorvidt hyttas dårlige standard egentlig er et argument som trekker prisen ned, gitt at den ble pusset opp på Andresen-familiens regning i forbindelse med Jensens innflytting.