Saken oppdateres.

Et skattegrep fører til at Gustav Magne Witzøe (25), som lå i formuetoppen i fjor, raser nedover på listen over Norges rikeste personer i år.

Laksearvingen, som nå har en formue på 1,13 milliarder kroner, må se seg grundig slått av traveren Kjell Inge Røkke - som igjen kan kalle seg Norges rikeste person med en formue på 20,6 milliarder kroner.

Se hele listen her eller i bunnen av saken!

Tar med seg milliarder til Sveits

Tidligere i oktober ble det kjent at Svein Støle (55), eier i megler- og finanshuset Pareto, har meldt flytting til Sveits, der han skal lede meglerhusets utenlandssatsing.

Med på lasset er en formue på 7,24 milliarder kroner, noe som gjør Støle til Norges nest rikeste person.

Arvinger på topp

Katahrina Andresen og søsteren Alexandra Andresen, arvinger til Ferd-konsernet, har begge en formue på 6,83 milliarder kroner.

Det gjør døtrene til Johan H. Andresen til de fjerde og femte rikeste personene i Norge.

Bergenseren Trond Mohn er Norges femte rikeste med en formue på 6,32 milliarder kroner.

På plassen etter dukker dagligvarekongen Odd Reitan opp med en formue på 6,21 milliarder kroner.