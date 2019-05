Slik skal Domino's få fart på det norske markedet

– Det som er spesielt med det norske markedet er at man elsker pizza her, det er en veldig innarbeidet del av kostholdet. Slik var det ikke når vi åpnet i Storbritannia.

Det sier den nye Domino's-sjefen i Norge, Robin Caley, som har vært i Norge siden mars.

I utgangspunktet lå alt til rette for at det norske markedet skulle omfavne Domino's som kjøpte opp Dolly Dimple's i 2017, men tirsdag ga kjeden ut en kvartalsrapport som viser at utrullingen i Norge ikke går som planlagt.

Man legger opp til en betydelig snuoperasjon som skal få det norske markedet til å gi bedre resultater, som Domino's sentralt etter første kvartal beskriver som «skuffende» og «under hva som var ventet».

Caley har lansert flere nye markeder for Domino's, og sier at de gjerne skulle hatt bedre tid på å lansere pizzakjeden.

– Kjøpet av Dolly ga oss utrolig rask vekst. Det hadde vært mer ideelt å gjøre oppkjøpet to år senere, noe som ville ha redusert voksesmertene, men det var ikke mulig, og det var en for god mulighet til å gå glipp av.

Gjorde upopulære endringer

Den britiske Norges-sjefen, som nylig kommer fra en lignende stilling i kjedens tyske virksomhet, sier Domino's jobber med flere tiltak for å snu det norske markedet til det bedre, og det starter med selve pizzaen.

– Vi skal forbedre produktet. I fjerde kvartal gjorde vi noen endringer som ikke resonnerte så godt med kundene våre. Derfor skal vi endre både deigen, osten og kjøttet slik at produktet blir enda bedre, sier Caley.

Men det er ikke bare selve pizzaoppskriften som skal endres. Caley forklarer at de ikke har vært fornøyd med utførelsen i alle restaurantene, og skal derfor trene enkelte av de ansatte bedre.

Også dette har mye å gjøre med at overgangen fra Dolly Dimples til Domino's har vært krevende for flere av restaurantene, forklarer kjeden.

I tillegg skal markedsføringen utbedres, og forsyningskjedene utvikles.

– Det finnes ikke noe enkelt tiltak vi kan gjøre for å løse dette, det er summen av flere ting som vil få det norske markedet dit det skal være, sier Caley.

Ifølge Domino's skal man kunne se de første resultatene av snuoperasjonen i fjerde kvartal 2019.

Videre vekst

Da Domino's etablerte seg i Norge sa daværende sjef Kenneth Lorentzen til Dagens Næringsliv at kjeden skulle bli størst i landet på fem år.

Samtidig kommer det frem av Domino's siste kvartalsrapport at kjeden sikter på 75 restauranter i Norge. Det er færre enn begge de største konkurrentene, Peppes og Pizzabakeren, hvor sistnevnte har 185 utsalgssteder i Norge.

– Er ikke lenger målet å være størst i Norge?



– Vårt uttalte mål er 75 restauranter, men basert på erfaring fra andre markeder kan det fort bli mer enn det, sier Caley, som understreker at de tror det er mulig å bli lønnsomme med de 55 restaurantene de har i dag.

Domino's-sjefen sier selskapet vil trekke mye på kunnskapen som finnes i systemet og bruke ekspertisen fra Storbritannia til å ta markedsandeler i Norge. Det gjelder både når det kommer til markedsføring, men spesielt når det kommer til teknologi med tanke på levering.

– Vi har funnet oppskriften på hva som fungerer i 100 land, og leverer pizza med ferske råvarer på 30 minutter.

Ikke lønnsomt i 2019

Men Caley blir ikke i Norge permanent, planen er å finne en ny Norges-sjef etter at tidligere sjef Kenneth Lorentzen nylig ble sjef for kjeden O'Learys.

– Planen min er å være i Norge i hvert fall frem til jul, men i utgangspunktet så lenge det trengs for å få driften dit vi ønsker den, sier Caley.

Domino's gir ikke ut tall på enkeltmarkeder, men sier i rapporten for første kvartal at de skuffende resultatene i alle de internasjonale markedene som inkluderer Norge, Sverige, Sveits, Tyskland og Island, gjør at denne delen av driften ikke være lønnsom i 2019.

I 2017 endte året med et underskudd på 73,6 millioner kroner. Omsetningen landet på 102,2 millioner kroner.

Det er fremdeles usikkert hvordan resultatet ble for Domino's i Norge i fjor.